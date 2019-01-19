外交部：台灣符合加入CPTPP標準　盼各國支持

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）日本主導的CPTPP今天舉行第一次委員會。外交部晚間表示，各國與會部長重申CPTPP協定將開放給接受協定規範與標準的所有經濟體加入；台灣符合CPTPP對新成員的要求。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）去年12月底生效，今天在東京舉行的第一次委員會是首次部長級會議，參與的11國部長級人士齊聚，討論今後CPTPP在運作上的程序，以及正式決定希望加入CPTPP國家與地區的具體談判程序等，並於會後發表共同聲明。

外交部發言人李憲章今天晚間對中央社記者表示，在委員會會議後的聯合聲明中，各國與會部長重申CPTPP將開放給接受協定規範與標準的經濟體加入，並確認將透過上述新經濟體的加入，以擴大協定的堅定決心。台灣推動經貿體制與國際高標準接軌，「符合CPTPP對新成員的要求」。

李憲章說，經過政府相關部會及駐外館處的努力，CPTPP成員國政府均了解台灣爭取加入CPTPP的意願，政府將持續透過各種管道與CPTPP成員國各界溝通，爭取各國對台灣加入的支持。

擔任會議主席的日本經濟財政暨再生大臣茂木敏充在會後記者會上表示，CPTPP對於能接受自由公正規範的國家或地區，門戶是敞開的。

CPTPP的前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），歷經多年談判及美國退出的挫折，去年3月，由墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11國完成簽署。（編輯：謝佳珍）1080119