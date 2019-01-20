立委補選最後黃金週 國民黨大咖動員催票

（中央社記者余祥台北20日電）台北、台中立委補選倒數一週，國民黨繼續強打陸戰，舉辦大型造勢、掃街拜票及選前之夜，催出支持者投票動力，將邀黨主席吳敦義、前總統馬英九以及新北市長侯友宜等大咖為候選人站台。

台北市第2選區立委補選3人角逐，分別為國民黨籍的台北市議員陳炳甫、民進黨籍前台北市議員何志瑋，以及由台北市長柯文哲力挺的前台北市觀傳局長陳思宇；台中市第5選區則由國民黨籍前立委沈智慧對戰民進黨籍前台中市交通局長王義川，兩選區將於27日投票。

國民黨組發會主委李哲華表示，補選跟一般大選操作方式不同，由於補選投票率低，只有4成左右，重點還是基本盤，而最後關鍵是看動員是否徹底。

選戰倒數一週，李哲華說，最後階段就是全力催票，催出基本支持者投票動力，包括大型造勢活動、掃街拜票、選前之夜等，陸戰目的在催出基本盤，而空戰，包括文宣、網路社群等，則是希望吸引中間選民。

黨務人士指出，今天是選前最後一個週日，台北、台中都舉辦大型造勢，台北場將由國民黨副主席郝龍斌站台，而台中場則以台中市長盧秀燕為主。

相較民進黨台北市造勢大會，有行政院長蘇貞昌站台，藍營相對冷清，黨務人士解釋說，今天剛好黨主席吳敦義有感恩茶會行程，前總統馬英九也有新書發表會，無法到場力挺，但接下來一週，若候選人有需要大咖站台，黨中央就幫忙安排，類似中央助選團概念。

台北市黨務人士指出，陳炳甫選前之夜規劃邀約新北市長侯友宜站台；不過．侯友宜還未確定行程，另也規劃邀請吳敦義、馬英九陪同掃街或站台。

至於兩選區選情，黨務人士分析，台中市第5選區選情相對樂觀穩定，盧秀燕基層組織扎實，沈智慧本人積極度夠、知名度高，對手王義川雖然曾在市府服務過，但選民對他的熟悉度低，地方更謠傳，王義川的老闆林佳龍到交通部擔任部長，未來就算選輸也有工作。

至於台北市第2選區，黨務人士說，是第一次遇到補選「三咖督」，情況較複雜，而柯文哲陣營到底會產生多大效果，是很大的變數。黨務人士認為，陳炳甫勤走基層，在台北市第2選區這一戰，國民黨還是著重陸軍戰，包括爭取跨黨派議員支持、組織動員等，最後關鍵還是看誰動員得較為徹底。（編輯：蘇志宗）1080120