春節起不能再託民代訂車票 藍綠支持盼落實

（中央社記者顧荃台北20日電）台鐵今年春節起取消「公務票」，除少數愛心座位外，選民請託民代訂車票走入歷史。對此許多藍綠立委表態支持，認為公平公開的購票制度更便民，也希望台鐵確實實施，不要有例外。

逢年過節返鄉人潮眾多，火車票一位難求，過去常有民眾請託立委或地方民代購票，引發爭議。民進黨立委劉櫂豪去年質詢時，要求台鐵對公務票應加強控管，實施實名制。

聯合新聞網報導，台鐵因應劉櫂豪要求，今年春節起，僅保留5%的愛心座位，若是愛心服務、台鐵及各部會人員公務行程、立委及助理出差、記者採訪4種情形可優先申請，但須保留申請者及座位資料供查核，嚴加控管並落實實名制。

劉櫂豪接受中央社記者訪問時表示，他的要求很簡單，就是「公開、公平」。他的選區在台東，發現台鐵售票有很多問題，以前大家有在做這種選民服務，現在應該把傳統的陋規停止。台鐵雖然說這是公務票，其實應該叫「關係票」，他就是要求把這個關係票的門關起來。

至於取消公務票是否會有選民服務上的壓力，劉櫂豪說，如果台鐵能真正做到公開、公平，沒有後門可以鑽，對立委來說就不會有壓力。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，最重要的是讓真正需要的民眾可以買到車票，過去公務票確實比較氾濫，他肯定台鐵作法；民進黨立委吳思瑤也表態支持，她說，的確應該建立一個公平的制度，以後沒有預留立委協助購票的席次，讓大家公平的購票，也希望選民理解。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗也說，他贊成台鐵這項措施的大方向，但台鐵必須要徹底執行，不能有例外，不要有的民代可以、有的不行，票務公開透明，台鐵也可提高經營績效。國民黨團副書記長吳志揚表示，他贊成公平公開的購票制度，逢年過節大家都要返鄉，樂見這樣的改變。

國民黨立委李彥秀說，新制當然是好事，過去有些選民不能諒解為什麼立委不能幫忙訂票，票務若能制度化，一切透明攤在陽光下，讓選民知道哪些是立委的選民服務範疇、哪些不是，也能減輕一些立委的包袱跟壓力。（編輯：李信寬）1080120