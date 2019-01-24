談制定新憲法 馬英九：錯誤的第一步

前總統馬英九（前右）24日在士林夜市，陪同國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫（前右2）拜票，眾人高喊當選口號。中央社記者徐肇昌攝 108年1月24日

（中央社記者蕭博文台北24日電）總統府資政辜寬敏成立台灣制憲基金會，推動台灣新憲法。前總統馬英九今天表示，這是錯誤的第一步，這樣下去台灣的前途會更為黯淡。

台灣制憲基金會昨天舉辦開幕式，宣布制憲運動起跑，將推動制定台灣新憲法，一部由台灣人民制定，符合台灣社會需求，維護台灣主權的新憲法。前行政院長賴清德出席開幕時說，現在時機已到。

馬英九今天傍晚陪同國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫前往士林夜市掃街拜票，接受媒體聯訪時對制憲運動做出回應，表示這是錯誤的第一步，這樣下去台灣的前途會更為黯淡。

馬英九還表示，早先在前總統陳水扁時代就已經放棄正名制憲，因為做不到也沒必要。

媒體問到，國民黨中常會有人提議，總統初選引入美式精神，先分區辯論再進行民調和投票，馬英九對此表示，還在討論中，大家都可以發表意見。

至於日前宴請前內閣官員，也邀請前新北市長朱立倫出席，是否意味挺朱立倫，馬英九說，當天是宴請中央銀行前總裁彭淮南等前內閣財經官員，就這樣而已。

另方面，馬英九今天陪同陳炳甫於士林夜市掃街並發放春聯，受到民眾熱烈歡迎，有民眾與馬英九自拍留念，也有民眾拿出馬英九新書讓馬英九簽名。

馬英九在參拜慈諴宮後對民眾表示，已請天上聖母保佑台灣風調雨順、國泰民安、賺大錢，也請民眾支持陳炳甫代表士林區、大同區前進立院問政。

陳炳甫則說，已向天上聖母發誓將盡全力做個認真、正派、負責的民意代表，未來也會向馬英九等前輩請益如何讓國家更好，並持續監督政府，讓政府為百姓多想一點。（編輯：李錫璋）1080124

前總統馬英九（後右）24日在士林夜市，陪同國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫（左）拜票，與攤商握手致意。中央社記者徐肇昌攝 108年1月24日