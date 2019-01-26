陸軍樂隊招募短片融合旅遊元素 令人耳目一新

（中央社記者游凱翔台北26日電）國軍近年力拚招募，陸軍樂隊搭上近期拍攝短片的風潮，運用旅遊節目詼諧、有趣的元素，前往桃園龍潭、陸軍樂隊賀蘭樓等地點，拍攝「賀蘭行腳」招募短片，令人感到耳目一新。

陸軍司令部在臉書粉絲團發布「賀蘭行腳」短片，同時表示，招募短片是由陸軍樂隊的官兵組成紀實團隊，利用公餘時間拍攝、剪輯完成。影片中，主持人透過鏡頭，帶領觀眾實地走訪桃園龍潭大池及營區，深入了解陸軍樂隊，除介紹單位的日常訓練及硬體設施，也呈現近期在全台各地演出的片段。

陸軍指出，軍樂隊主要任務是負責國家慶典，及陸軍各項重要集會、典禮的軍樂演奏，自民國40年成立迄今，已有68年歷史；陸軍樂隊長期致力推動全民國防教育，近幾年更積極參與民間活動，不僅主動與大學、高中（職）學校合作發表教學成果，去年7月更登上國家音樂廳演奏「大漢天聲」音樂會。

負責影片編採的中士施承吾表示，這部短片從發想到剪輯，仰賴的是團隊的群策群力，以及對陸軍樂隊的熱愛及使命感，透過彼此共同討論與準備，才能順利完成；負責掌鏡的上兵李彥彰則表示，希望能透過影片，將在陸軍樂隊裡最真實的感受分享給國人，讓熱愛音樂的青年學子，有機會認識、加入陸軍樂隊。

陸軍司令部強調，國軍推動募兵制，大幅提升軍人福利及待遇，為使人才長留久用，不僅積極改善官兵生活設施，更鼓勵官兵公餘進修及培養取得第二專長，使官兵在營能安心服役，退伍後與社會接軌，達到雙贏目標，期待短片能引起共鳴，吸引更多優質人才加入陸軍的行列。（編輯：張均懋）1080126