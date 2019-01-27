何志偉身段柔軟勝選 推拚經濟4主軸

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市立委補選當選人何志偉面對選民向來親切熱情，在對手質疑國籍等議題多以打太極方式軟回應，主攻基本盤勤走基層，柔軟身段穩固基礎，他當選後將推動拚經濟4主軸。

第9屆立法委員台北市第2選區（士林、大同）補選結果今天出爐，由民進黨籍何志偉當選。何志偉晚間現身士林區競選總部時，在黨主席卓榮泰、家人、幕僚及支持者陪同下向外界謝票，總部彌漫勝選氛圍。

何志偉致詞時指出，選舉結果證明，選民期待有一場正面選舉，希望以對話取代對抗，競爭取代鬥爭，再次感謝支持他的選民，未來擔任立委時會用盡全力，全心守護台灣，並一起拚經濟。

何志偉規劃當選後將推動拚經濟4主軸，包含廟口經濟、水岸經濟、長照經濟、老社區新經濟。

何志偉在28歲選上第11屆台北市第1選區（士林、北投）市議員，成為當時最年輕的議員，並在第12屆市議員選舉時，獲選區第一高票，順利連任。

年紀輕輕踏入政壇的何志偉，企圖心十足，擔任市議員期間曾提出酒駕者洗大體等政策，引發熱議；何也積極在民進黨內擔任各項要務。但選舉過程，難免遭對手質疑，尤其是何的國籍及政二代身分。

何志偉處理對手質疑議題，除備妥資料因應，也如同他拜票時柔軟身段，不硬碰硬；對於投入立委補選，何志偉布局許久，確定獲得黨內支持，就全力投入，且待人處事的熱情態度絲毫未減。

何志偉投入立委補選時，頻被對手質疑國籍，何有備而來，除公布他已申請放棄美國籍資料外，也以打太極方式軟回應，凸顯何的選舉主軸，不抹黑、不騷擾。

地方人士表示，何志偉跟選民相處或與媒體應對，都展現親切面，何也想擺脫外界政二代的印象。何志偉順利當選議員後，還是可看到他在地方活動穿梭，何透過積極行動樹立個人政治品牌。

何志偉掃街拜票時，常彎腰蹲低與市民握手，這也增加選民印象。地方人士分析，何志偉除選民服務佳外，態度柔軟也是何的招牌。

輔選人士提及，何志偉年輕時曾受美國教育，與民眾接觸時，會主動、熱情打招呼，降低跟選民距離感，且不畏懼他人冷漠，但何容易信任他人，這部分跟其他政治人物有所不同。

台北市立委補選第2選區被視為綠營票倉，選舉後期，民進黨祭出大咖相挺，卓榮泰也曾一連多天幫忙站台，看得出民進黨對立委補選席次的重視程度。

何志偉順利取下立委補選席次，意味民進黨支持者回籠，這也是民進黨九合一選舉大敗後的起手式，何志偉成功完成勝選任務。（編輯：李亨山）1080127