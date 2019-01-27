立委補選雖挫敗 吳敦義肯定陳炳甫勇於接受挑戰

（中央社記者余祥台北27日電）台北台中立委補選結果出爐，國民黨在台北市並未搶攻成功。國民黨主席吳敦義今天表示，感謝陳炳甫明知道台北市第2選區是艱困選區，但是仍毫不猶豫，勇敢接受黨中央徵召。

台北市第2選區及台中市第5選區立法委員今天補選，台北市方面，民進黨籍候選人何志偉以3萬8591票擊敗國民黨籍候選人陳炳甫的3萬1532票；台中市部分，國民黨籍候選人沈智慧以4萬9230票擊敗民進黨候選人王義川的3萬2903票，順利當選。

吳敦義晚間在補選結果出爐後，與陳炳甫在黨中央見面，表達關心，並共同召開記者會，吳敦義強調，他很感謝陳炳甫，明知道士林大同區是國民黨相對艱困的選區，但是當黨中央決定徵召他時，他毫不猶豫，勇敢接受。

吳敦義指出，經過努力之後，依然差了一點，以7059票的差距落敗，他感到十分扼腕，但是對於陳炳甫在很短的時間內，在各個選區認真奔走、努力爭取選票，陳炳甫所展示的勇氣和精神，令他欽佩。

至於台中選區，吳敦義指出，國民黨候選人沈智慧勝出1萬6000多票，光榮當選。

媒體詢問，如何延續國民黨的氣勢直到2020，吳敦義說，現在距離2020還有一段時間，沒有辦法當千里眼預知那時候的情況，不過，每一個政情的改變，都會影響到2020選舉，國民黨就是一步一腳印、認真經營，尤其是基層的經營不能鬆懈。

由於日前民進黨台北市議員王世堅說，高雄市長韓國瑜如果選2020，聲勢和支持率會強過國民黨內的4顆太陽，韓國瑜日前回說要稱自己是后羿（傳說能射下太陽的人）。對於韓國瑜的「后羿說」，吳敦義認為，沒有所謂太陽之說。

至於總統初選機制，吳敦義表示，過去曾用全民調或是3成黨員投票、7成民調，又或是黨代表決定的方式，推出候選人，各種制度都採用過。因此，一定會依循這樣的制度和做法，選擇最公平、沒有後遺症的制度，等時間成熟後，就會由中常會初步做考量。（編輯：黃國倫）1080127