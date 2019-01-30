與菲簽區塊鏈合作備忘錄 許毓仁力促貿易交流

（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨立委許毓仁今天與菲律賓卡加延經貿特區管理局（CEZA）、亞洲區塊鏈暨加密貨幣協會簽署合作備忘錄，許毓仁說，這不僅是打開國際外交的空間，也讓台灣朝區塊鏈之島的目標更加邁進。

身為立法院推動區塊鏈連線會長的許毓仁，今天與菲律賓卡加延經貿特區管理局副行政長克魯茲（Ａgrimero A. Cruz）以及亞洲區塊鏈暨加密貨幣協會副主席龔薩雷茲（Enriqe Gonzalez）共同簽署合作備忘錄。

許毓仁表示，他一月中旬到菲律賓考察自由經濟貿易區，看到區塊鏈對於諸多產業，例如農業、漁業、金融科技等，都有提升技術和強化之用，因此區塊鏈並非只能應用在高科技產業，一般常見的產業也能因為區塊鏈的技術有所幫助，所以在台灣產業如此多元的情況下，區塊鏈和大家的生活是可以相當緊密的。

許毓仁說，這次備忘錄的簽署，不但有助於雙方在經貿和產業的交流，更加深台菲在各種面相的合作可能性，也讓台灣在國際外交上，因軟實力顯現的更加靈活，讓台灣在全球舞台中有更多發揮的空間，讓全世界看到台灣是如此優秀和重要。

與會的經濟部技術處處長羅達生則說，今天藉由與菲律賓簽署產業合作的備忘錄，同時打開在地與國際這兩條路，感謝許毓仁為台灣鋪建出商機，未來經濟部在推動區塊鏈合作上，一定會全力支持和推動與菲律賓的合作。（編輯：楊凱翔）1080130