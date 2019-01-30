追思江丙坤 吳敦義感念對兩岸重大貢獻

（中央社記者余祥、田裕斌台北30日電）國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前副總統連戰等人今天出席前海基會董事長江丙坤追思紀念活動，吳敦義受訪時一度哽咽說，他非常不捨，並感念江丙坤對國家、地方、兩岸的重大貢獻。

前海基會董事長江丙坤去年12月10日逝世，今天由三三企業交流會、兩岸企業家峰會等在台北國際會議中心舉辦江丙坤追思紀念活動，各界政商名流都出席。

江丙坤歷任經濟部長、經建會主委等職，掌舵國家經貿事務，2008年到2012年出任海基會董事長，他曾自稱「拚命三郎」，經常身處重大事件的中心，在台灣經貿發展史、兩岸關係史上，都有舉足輕重的地位。

前總統馬英九回憶，兩人曾同時期分別擔任經濟部長與法務部長，當時他就常向江丙坤請教做人、做事的方法，他當選總統後，邀請江丙坤擔任海基會董事長，江丙坤對兩岸關係付出的心血與努力是史上罕見、台灣少有，將會永遠記得他的貢獻。

前總統馬英九（中）30日上午前往台北國際會議中心，出席前海基會董事長江丙坤追思紀念會。中央社記者張新偉攝 108年1月30日

前副總統連戰致詞時稱江丙坤的一生充滿無數功績和傲人成就，對台灣經濟升級和兩岸和平發展有很大的貢獻，無論是在政府部門或是在民間單位，使命必達的個性是他最好的寫照，這也是為什麼他在任何部門都能拚出成就，他的成就將流芳百世、名留青史。

前副總統蕭萬長則稱江丙坤是他40年的老戰友，兩人一路從國貿局、經濟部並肩作戰，攜手推動各項重要任務，他稱讚江丙坤頭腦清晰、細膩周到、執行力強，是優秀人才，更是他在經貿領域上親密的工作夥伴、合作無間的最佳拍檔，他回憶起兩人合作的公職生涯，感到十分感謝。

吳敦義追思會前受訪時表示，江丙坤對國家經濟發展有重大的貢獻，尤其是擔任海基會董事長期間，代表中華民國與海協會會長陳雲林簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），為兩岸和平穩定做出了不起貢獻。吳敦義還一度哽咽，表示內心有許多不捨。

吳敦義致詞時說，他身為江丙坤南投縣的同鄉，非常以他為榮，尤其是在南投縣這個四面不靠海、內陸的縣市，出了這位在外交經貿、兩岸發展有了不起貢獻的人。

前台積電董事長張忠謀說，江丙坤為台灣做了很多貢獻，紀念會非來不可。工商協進會理事長林伯豐說，江丙坤是他很尊敬的兄長，在三三會受他指導很多，在社會經驗上包括在台灣、中國大陸都受他承教許多。（編輯：王永志）1080130