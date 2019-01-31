政院擬修正祭祀公業條例 派下員繼承不分性別

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院會今天通過祭祀公業條例部分條文修正草案，規定享有共同祭祀權利的「派下員」，未來直系血親卑親屬不分男女及姓氏都有繼承權，以落實男女平等精神。草案後續送立法院審議。

內政部民政司司長林清淇上午出席院會後記者會時說明，祭祀公業是在早期民眾為了祭祀祖先，共同拿出田產或土地祭祖，成為共同公有的財產，派下員即為享有祭祀權和繼承權的祭祀公業成員。日本統治時期的大正12年（西元1923年）後，就禁止再設立祭祀公業。

林清淇說，由於祭祀公業年代久遠，土地所有權複雜，或有些已經沒有再進行祭祀，為了協助土地清理，政府在民國97年訂定祭祀公業條例，目前全國祭祀公業共有1萬1426家，已完成清理5288家；土地面積9200多公頃，已完成清理6400公頃。

林清淇表示，這次修法有3大重點，將排除運作障礙規範、保障派下員權益，以及明確祭祀公業法人清算程序。

林清淇說，目前條例只規定共同承擔祭祀者為派下員，但民間實務運作常常只限男性或同姓氏繼承派下員。為落實憲法保障男女平等精神，草案規定，派下員的直系血親卑親屬，不分男女及姓氏，都應列為派下員。派下員如果沒有直系血親卑親屬，為保障其遺妻及遺母權益，未再婚的母親及配偶也可列為派下員。

在排除運作障礙規範部分，林清淇說，草案針對祭祀公業及祭祀公業法人派下員大會運作困難，可採行派下代表制度，除了規約或章程的訂定及變更與法人處分財產、解散外，其他事項可召開代表會議處理。

草案也開放祭祀公業能選擇多元處理財產，現在土地建物處理只能3選1，分別是成立祭祀公業法人、成立財團法人或派下員分別共有或個別所有，草案則允許可同時將部分財產登記為派下員所有後，再成立祭祀公業法人或財團法人，讓祭祀公業能更彈性處理財產；以及為鼓勵民眾持續申報，增訂祭祀公業申報期間屆滿仍可辦理申報。

另外，對於無人申報的祭祀公業土地，政府代為標售的標售次數由2次增加為5次，並增訂已經代為標售的土地，祭祀公業完成申報後，可申請發還土地或發給土地價金。

林清淇表示，為明確祭祀公業法人清算程序，草案也增訂清算人催告債權人限期報明債權，與向直轄市或縣（市）民政機關申請解散登記的義務。（編輯：楊玫寧）1080131