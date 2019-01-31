佛訥籲台美洽簽FTA 豬牛議題是挑戰

（中央社記者劉麗榮、侯姿瑩台北31日電）美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥今天說，為讓台美關係更上一層樓，應盡速簽署自由貿易協定，他也談到，豬、牛議題是挑戰，但貿易協定不一定要很完美。

財團法人中華經濟研究院下午舉行「2019年經濟自由度報告－深化台美經貿關係暨台灣加入區域經濟整合研討會」，佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）、行政院政務委員鄧振中、外交部次長徐斯儉、美國商會執行長傅維廉（William Foreman）、兩岸交流遠景基金會執行長賴怡忠等人與會。

佛訥致詞時表示，台灣是美國第11大貿易夥伴，台美關係要更上一層樓，希望透過締結雙邊自由貿易協定，他認為台美必須實現簽署自由貿易協定（FTA），這也是慶祝「台灣關係法」40週年非常好的做法。他相信，以現在華府政治環境，有機會落實。

佛訥也談到，豬肉與牛肉可能是未來的挑戰，希望一起討論，設法移除障礙，在開放及坦誠情況下，落實自由貿易協定，提升美台人民福祉。

在場民眾關心，台灣2020總統大選前，是否有可能移除台美貿易間的障礙，特別是美豬、美牛議題。

佛訥表示，貿易協定不一定要很完美，有些沒有十全十美的貿易協定仍能讓雙方受惠，有時候單一議題可能是阻礙成功的障礙。

美國商會執行長傅維廉（William Foreman）說，若要有實質進展與成果，應該在今年5月前完成較好。

對於佛訥呼籲台美應儘速簽署自由貿易協定，外交部透過新聞稿表示誠摯歡迎及感謝。外交部說，推動深化台美經貿夥伴關係是政府對美工作最重要的目標之一，政府也期盼在美國的「印太戰略」架構下與美方持續加強經貿合作。（編輯：林孟汝）1080131