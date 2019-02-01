陸軍拍形象短片 春節守護國家不打烊

（中央社記者游凱翔台北1日電）年關將近，陸軍司令部今天發布「家家戶戶．家家護護」形象短片，內容以家為核心，軍人除了原生家庭外，國家更是一個大家庭，並強調，農曆春節期間，陸軍官兵將全力守護國家及家庭。

陸軍司令部上午在粉絲團發布「家家戶戶．家家護護」春節形象短片，並向國人祝賀新年，強調農曆春節期間，國家及家庭的安全，由陸軍全力守護，並以「訓練求實求效，安全自律自持」與官兵共同勉勵。

陸軍司令部表示，影片內容以「家」為核心概念，軍人除了原生家庭外，「軍隊」和「國家」更是迷彩勇士捍衛的大家庭，春節期間，官兵不論是輪值戰備、返鄉休假都無私奉獻，讓家家戶戶安心歡度新年。

影片故事由特戰指揮部高忠源士官長一人分飾二角，以雙胞胎形象象徵官兵如兄如弟，兩人不同梯次輪休春節假期，在相同時間、不同地點共同捍衛家園，並用擊掌交接表達守護不會間斷。

影片主題曲「暖風」，由施崴竣上尉創作及演唱，輕快、溫暖的曲調，傳達陸軍勇士們，會使盡全力守護國人，因為看見「家人」開心的微笑，是官兵戮力戰訓最大的動力。

陸軍強調，守護國家安全是官兵上下一心的共同信念，不論階級高低，不分單位性質，將齊心戮力戰訓本務、守護這個國家，讓國人安心過好年。（編輯：趙蔚蘭）1080201