蔡總統桃園高人氣 3000多位民眾搶領福袋

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）農曆大年初一，總統蔡英文在下午近3時抵達桃園市三元宮上香發福袋，桃園市長鄭文燦等人也陪同前往，蔡總統的高人氣讓現場幾乎水泄不通，廟方估計，現場至少有3000位民眾排隊領福袋。

蔡總統從大年初一至初四，將走訪台北、新北、桃竹、雲嘉南、高屏等廟宇，並發放「祝福滿滿」新年福袋。蔡總統下午2時50分許抵達桃園市八德區三元宮，並在市長鄭文燦、立法委員立法委員蔣絜安、鄭運鵬，以及三元宮主任委員呂林小鳳等人陪同下一起上香參拜。

蔡總統隨後則在鄭文燦的陪同下一起發放新春福袋，同時讓年長及行動不便的民眾優先領取福袋，讓長輩們都直呼「總統真貼心」。現場民眾更不斷高喊「小英、小英，連任、連任」，或是大叫「總統我愛你」，也有多名支持者一起高聲呼喊「小英總統你最棒」，讓蔡總統開懷微笑，在發放福袋之餘，也頻頻揮手致意。

三元宮主任委員呂林小鳳表示，蔡總統魅力果然無法擋，現場至少有3000位民眾排隊要領福袋，蔡總統約在3時40分許結束行程離去，發出約1500個福袋，剩下1000個福袋則由廟方代為發送，最後甚至還不夠，可見蔡總統的高人氣。

家住林口的邱先生表示，聽到蔡總統要到桃園市八德區老家附近的三元宮發福袋，家人就開始規劃，今天一早先到各廟宇上香參拜，9時許一家7人就到廟前排隊，果然搶到第一名，原本就蠻欣賞蔡總統的他，日前在蔡總統宣示台灣主權時印象深刻，立即被圈成鐵粉。

根據總統臉書公布的行程，2月5日大年初一，總統將從台北市覺修宮出發，接著到指南宮，下午到新北市義天宮、桃園市三元宮，再轉往新竹市香山財神廟發福袋。（編輯：張銘坤）1080205