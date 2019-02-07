從菜刀到手刀 莒拳女隊員擁4張餐飲證照

20歲的李姈臻（圖）自幼對跆拳道就有熱忱，但因家中經濟因素無法習武，自高雄中山工商餐管科畢業後，雖然擁有4張廚藝證照，卻毅然從軍圓夢，並加入莒拳隊。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日

莒拳隊成立半世紀（中央社記者游凱翔高雄7日電）以嚴格聞名的莒拳隊，劈磚、擊瓦都是例行公事，隊員李姈臻巾幗不讓鬚眉，無論受訓強度、戰技或體能都不輸人，特別的是，她擁有4張餐飲證照，是名副其實「菜刀到手刀」。

海軍司令部去年12月在臉書粉絲團發布一張照片，照片中拳頭的指節已腫脹如繭，引起外界熱烈迴響；照片主角是高雄左營的海軍陸戰隊莒拳隊，透過每天數百下的正拳伏地挺身、沙包踢擊、草靶，及以木棍敲打小腿脛骨、手部，造就無懈可擊的「鐵拳」。

以嚴格訓練聞名的莒拳隊，劈磚、擊瓦都是例行公事，在濃烈陽剛氣息中，卻有4名女隊員巾幗不讓鬚眉，無論受訓強度、戰技及體能，都不輸給男性隊員，她們是葉旻慈、翁庭、李姈臻及林于潔。

20歲的李姈臻，自幼對跆拳道就有興趣，但因為家中經濟因素無法習武，高雄中山工商餐管科畢業後，雖然擁有中西餐、烘焙丙級等4張證照，卻毅然從軍圓夢，也被軍中長官稱為是「從菜刀到手刀」。

李姈臻受訪時說，莒拳隊曾在她高中時到學校操場演出，當時的她倚靠在3樓的牆邊，往下望時，看到莒拳隊員奮力不懈的身影，以及氣勢如虹的吆喝聲，讓她更渴望一圓學習武術的夢想。

雙手滿是傷痕的李姈臻坦言，練習的過程真的很痛、很辛苦，但她從來沒有想過要放棄。由於莒拳隊會到民間展演，她從一個跑龍套的角色到可以在眾人面前擊破，看見觀眾對她投以羨慕的眼光，是她最有成就感的時刻。

相較同齡女生可能打扮光鮮亮麗，自己卻滿身傷痕，李姈臻說，學習武術是她從小到大的夢想，即便常因練習而受傷，只要能圓夢，再累也值得，且她不會在意旁人眼光，甚至身邊好友也都很支持她。

21歲的葉旻慈，小時候看影星周星馳主演的電影「功夫」，被劇中「五郎八卦棍」招式吸引，但因家中經濟因素無法習武，決定加入莒拳隊，透過教官的指導一步一步向夢想邁進。

她說，女生的力量比男生小，必須藉由意志力，執行「正拳伏地挺身」等嚴格訓練；面對「擊破」動作，更要透過重量訓練、跑步增加肌力，並克服心理恐懼。

葉旻慈表示，當爺爺、奶奶第一次見到她身上傷口時，第一句話是：「夭壽喔，怎麼練成這樣？」之後會趁她放假時煮麵線、燉雞湯，讓她補身子，很感謝爺爺奶奶對她投身軍旅的支持。

對於女性隊員表現，莒拳隊長曾尚方說，訓練強度與要求，一視同仁，不會因為性別所有差異；他說，曾有長官視導莒拳隊百米衝刺訓練，看完後竟以為莒拳隊全都是男生，可見女性官兵更有不想輸人的榮譽心，完全不輸男性官兵。（編輯：謝佳珍）1080207