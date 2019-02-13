鼓勵青年返鄉發展在地經濟 民進黨借鏡日本經驗

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨中常會今邀學者分享日本地方創生戰略；黨主席卓榮泰說，面對高齡化社會趨勢，農村及偏鄉凋零，台日都在想辦法解決，鼓勵青年返鄉，發展在地經濟，他山之石可以攻錯。

民主進步黨中常會今天邀請日本政策研究大學院大學訪問研修員謝子涵專案報告「日本地方創生戰略-以北海道東川町為例」。

民進黨發言人林琮盛會後轉述卓榮泰談話指出，面對高齡化社會趨勢，農村及偏鄉的凋零，台日之間都在想辦法解決這樣的問題，鼓勵青年返鄉，發展在地經濟。他山之石可以攻錯，今天的簡報讓與會者瞭解其他國家的作法，提供新的視野。

為了鼓勵青年返鄉，卓榮泰說，國發會也在去年底提出了「地方創生國家戰略計畫」，2019年是台灣的地方創生元年，借鏡日本經驗，希望創造更好的環境及有效的機制，吸引青年返鄉就業，讓「企業認養故鄉」。因此，民進黨期待各種匯集了地方特色、就業、青年創業、食農教育，以及永續環保的計畫，在台灣各地能夠展開。

他說，均衡台灣的城鄉發展，是民進黨從在野到執政一貫的主張。民進黨推動「社區總體營造」、「六星計畫」等，都是從地方社區做起，調整過去重北輕南的政策，促進區域的均衡發展，讓民眾可以選擇回到家鄉工作，安心生活。

卓榮泰指出，地方創生是現階段關鍵的發展策略，也是重要的價值，年輕人可以回到家鄉，才能為地方帶來希望。他希望民進黨執政的縣市，能夠借重這樣的經驗，充分發展各地特色、地方創生戰略。（編輯：楊凱翔）1080213