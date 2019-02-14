建構國家資安 學者籲公部門與民間協力

（中央社記者范正祥台北14日電）國民黨籍立委許毓仁今天在立法院舉行公聽會，討論建構國家資安，慎防駭客竊取商業機密和企業核心技術。與會台灣大學電機工程學系教授蔡志宏呼籲，公私協力共創資安新時代。

許毓仁指出，過去駭客攻擊主要鎖定政府部門，現今大幅度移向工業。大型工業的資安如果發生問題，會衝擊製造業及全球供應鍊，甚至影響全球經濟與安全。

他說，資安不是只防守，也是建構國家強大的核心基礎，希望完備資安基礎環境、建構國家資安聯防體系、推升資安產業自主能量、孕育優質資安人才。期許行政院資通安全處做好整合平台，「應讓公部門和民間更投入資安這件事情很重要」。

策進資安防護，蔡志宏表示，政府角色是協助與保護業者。政府有必要將更多簡明易懂的案例讓業者很清楚知道，資安威脅會對企業的經營造成什麼嚴重損失。

蔡志宏指出，過去駭客攻擊的動機，許多是為破壞政府資訊，或是威脅勒索、炫耀等。現在資安攻擊主要則是為了竊取商業機密和企業賴以生存的核心技術。

他說，企業界可能輕忽面對的是非常有組織、非常有系統的駭客竊取資料，甚至企業界下載以為可以保護或方便的軟體，卻不知軟體可能有後門，反而被竊取相關資訊。建構國家資安，更大型的討論與倡議有其必要，政府與民間應一起投入。

參加公聽會的源思科技總經理黃肇嘉表示，資安問題，硬體固然非常重要，台灣這方面很強，可是軟體會成為資安最重要的一部分，必須找出並加強最弱的部分。

黃肇嘉表示，「我們的人身保全，願意交給保全公司。錢，願意交給銀行保管。未來，我們的資料，是不是會有雲端的保全幫大家保管？」這是軟體平台的想法。

與會的達文西科技法律事務所長葉奇鑫指出，過去20年來，台灣的資安管理一直有進步，包括資通安全管理法已經上路，顯示的意義是「以前資安找不到主管機關，吵了20年，終於不用吵了，行政院做主管機關，層級滿高的。」（編輯：蘇志宗）1080214