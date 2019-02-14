立院新會期 國民黨團推36項法案顧民生

（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨立法院黨團鎖定食安、環保、社福、高教轉型等13個面向，提出36項優先法案。國民黨團書記長吳志揚今天說，這次完全就是因應民眾的需求，拚經濟、顧民生。

國民黨今天召開立法實務研討會，針對食安、環保等13個面向，公布立法院新會期優先推動的法案，包括食品安全衛生管理法修正草案、減碳無煤家園推動法草案、公民投票法修正草案、以及加強酒駕肇事與虐童刑責的刑法部分條文修正草案等，共36案。

其中，針對內政的部分，國民黨團共提出7項優先法案，包括推動不在籍同票的總統副總統選舉罷免法修正草案、公職人員選舉罷免法修正草案，以及兩岸協議監督條例草案、公民投票法修正草案、全民防災教育法草案等，盼能保障意見表達自由、穩定兩岸關係、建立全民防災意識。

食安一直都是國民黨團重視的項目之一，在這次的優先法案中，國民黨團則將提出食品安全衛生管理法修正草案，欲加重惡意黑心廠商的法律責任。至於在環境保護的部分，吳志揚則說，將提出減碳無煤家園推動法案，調整能源結構及產業結構，降低對火力發電的依賴；以及環境影響評估法草案，修正現有環評制度下產生的漏洞。

由於近日酒駕、虐童事件層出不窮，國民黨團在這次所提出的優先法案中，也將針對酒駕、虐童提出刑法修正案，加重對酒駕肇事者的刑責，以及加重虐童刑責，虐童致死者最高處以死刑。

在轉型正義方面，國民黨團提出6案，包括公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案、公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案，主張應比照軍人標準，刪除退休教職員、公務人員年資補償金限期1年發放規定，恢復原有權益，以符公平原則。

此外，國民黨團也注重高教轉型的問題，欲建立校院合理退場機制，將提出私立大專校院轉型及退場條例草案，設置大專校院轉型及退場基金、對於辦學績效不佳的大學，加強監督控管機制等。

吳志揚表示，這次提出的優先法案，完全就是要因應民眾的需求，就是要拚經濟、顧民生、照顧老百姓，因此盡量減少政治性的法案。

國民黨團總召江啟臣則說，執政黨也會有優先法案，屆時會針對執政黨的優先法案，擬定對案，或是該採取何種立場。（編輯：楊凱翔）1080214