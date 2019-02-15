陳明通：退將赴中限令管制行為 身分境管不變

（中央社記者溫貴香15日電）民進黨立委管碧玲今天在立法院詢問陸委會主委陳明通，是否真的要把特定政務人員到中國大陸去，管制出境時間從3年延長到15年。陳明通說，是限制某些活動15年內不要參加，出境管制維持3年不變。

立法院第9屆第7會期今天開議，行政院長蘇貞昌應邀率同行政團隊到立法院作施政方針報告，並備質詢。

第一個質詢的管碧玲質詢時問到，是否真的要把特定政務人員到中國大陸去，出境時間從3年延長到15年。陳明通說，修法主要是針對退休將領跑到大陸參加慶典，有礙國家尊嚴，這是一個行為的管制，不是身分管制。

管碧玲追問，所以不是出境年限的管制？陳明通說，不是。管碧玲表示，所謂15年是行為的管制，是指參加政治或主權意涵相關的某些活動15年內不要參加，但出境管制還是維持3年。陳明通表示，是，至少兩岸條例相關修法，這方面沒有延長。

陳明通表示，這是一個有礙國家尊嚴的行為，這是一個行為的管制，不是身分的管制，原來身分管制3年沒有延長。

管碧玲問，所以沒有影響前總統馬英九、前副總統吳敦義到中國的年限管制。陳明通表示，沒有，請他們放心。（編輯：蘇龍麒）1080215