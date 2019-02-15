蘇貞昌嗆對岸不做非洲豬瘟防疫 還讓死豬漂來

行政院長蘇貞昌15日在立法院施政方針報告談及非洲豬瘟防疫時說，中國大陸什麼都不做，還讓死豬漂過來。（圖取自facebook.com/gogogoeball）

（中央社記者范正祥台北15日電）新任行政院長蘇貞昌今天到立法院做上任後首次施政方針報告時說，非洲豬瘟的防疫，「疫區就在隔壁，她（中國大陸）卻什麼都不做，還讓死豬漂過來，這不是什麼心靈溝通。」

蘇貞昌口頭報告時強調，施政理念要「簡政便民」，實事求是，能夠接地氣、平民怨、會做事。如何實事求是，讓民眾安心生活，他以非洲豬瘟的防疫為例說明。

他說，政府為了阻絕疫病於境外，全面查驗疫區入境旅客，為了增進查驗效率，也增加18台X光機，感謝相關部會第一線人員非常辛苦，也看到旅客們都能配合。過年期間雖然有很多旅客、高的運量，但大家看到防疫工作都能真正做到。

此外，對於無視台灣防疫政策仍違法攜帶豬肉製品入境的外國旅客，蘇貞昌強調，落實裁罰，「對於未繳清罰款的旅客，不准入境，就是不准入境。」他說，要讓未繳清罰款的旅客知道，「台灣是有政府的，我們是說到做到的。」（編輯：林孟汝）1080215