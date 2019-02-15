蘇嘉全飆歌林昶佐開唱 立院公益音樂會嗨翻

（中央社記者范正祥台北15日電）立法院今天舉辦新春團拜公益音樂晚會，立法院長蘇嘉全及朝野多位立委熱情演出，展現拿手歌曲與音樂才藝，而本身是閃靈樂團主唱的時代力量立委林昶佐也飆歌開唱，嗨翻全場。

在議場前廣場進行的這場公益音樂晚會，行政院長蘇貞昌與多位部會首長都出席，立法院副院長蔡其昌和行政院副院長陳其邁率先合唱五月天歌曲「倔強」。

接著，國民黨立法院黨團打頭陣，立委陳宜民和林奕華合唱「你儂我儂」，獲得喝采；立委吳志揚演奏薩克斯風，溫暖磁性的樂聲令人聽得如癡如醉，他祝福全天下的孩子都能在愛與幸福中長大，他也現場捐款新台幣5000元幫助弱勢團體。

輪到親民黨團表演時，立委李鴻鈞戲稱，小黨聽說要上台唱歌，大家都跑光光了。他客氣表示，因為自己身兼黨團總召，只好硬著頭皮上台表演，演唱「愛你一萬年」。精通日文的他還特別用日文演唱這首歌，現場掌聲不斷，大家高呼「偶像」。

立法院記者聯誼會也參與這場公益活動。民視記者張玄會演唱「酒後的心聲」，歌聲好聽。中央廣播電台記者蕭照平與4歲可愛女兒齊唱「學貓叫」，場面歡樂。

民進黨團登場不落人後，屏東選出的立委蘇震清，展現來自國境之南的豪邁，高歌一曲「挺你挺我」。立委李俊俋上台，先是盛讚蘇震清是「歌王」，隨後拉小提琴，為立委鍾孔炤演唱「快樂的出航」精彩伴奏，獲得許多掌聲。立委林靜儀與鍾佳濱對唱「愛情限時批」，歌聲動聽，舞姿灑脫，台下一片驚呼連連。

立委林昶佐代表時代力量黨團上台，才被介紹出場，台下就已一陣驚呼，未演先轟動。不分藍綠，許多立委助理私下表示，一定要來看閃靈樂團主唱Freddy（林昶佐英文名）演唱。林昶佐演唱包括「烏牛欄大護法」在內數首歌曲，超級紅人榜陳美玲也一起加入表演，嗨翻全場。林昶佐笑稱，兌現了在立法院開唱的政見。

立法院公益音樂晚會最後壓軸由蘇嘉全表演，他不但與林昶佐默契十足合唱，也獨唱「三月小雨」等經典好歌，台下鄉親打開手機照明功能打造溫馨燈海。這也是蘇嘉全繼日前受邀做公益，化身「黑鮪魚歌王」開唱之後，再開金嗓做公益。

這場立法院公益音樂晚會由蘇嘉全與朝野各黨團共同發起，主題訂為「關懷受虐兒少」，一起為孩子唱出愛與關懷，並藉此機會感謝捐款給包括兒童福利聯盟、早產兒基金會、罕見疾病基金會、靖娟兒童文教基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會在內等兒福公益團體的各界愛心人士，活動全程透過國會頻道直播。（編輯：王永志）1080215

立法院15日晚間在議場前廣場舉行新春團拜公益音樂晚會，替兒福公益團體募款，時代力量立委林昶佐（左）歌曲表演駕輕就熟。中央社記者郭日曉攝 108年2月15日

立法院15日晚間在議場前廣場舉行新春團拜公益音樂晚會，國民黨立委吳志揚吹奏薩克斯風。中央社記者郭日曉攝 108年2月15日