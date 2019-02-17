酒駕零容忍懲官兵 陸戰隊營長獲平反考績甲等

（中央社記者游凱翔台北17日電）為遏止酒駕歪風，海軍陸戰隊一名營長對酒駕林姓士兵下達「軍紀操」整飭軍紀，事後卻遭記過、移送法辦。軍方今天指出，由於檢方已不起訴，重新召開人評會，決議考績維持甲等。

海軍陸戰隊99旅戰車營一名林姓士兵去年酒駕遭警方查獲，事後軍中長官對這名違紀的士兵下達「軍紀操」，全副武裝在豔陽下爬進餐廳用餐，事後有官兵檢舉，下達並協助這項指令的營長、連長及士官長，全數遭記過調職、移送法辦。

由於軍中在民國102年曾發生社會矚目的洪仲丘事件，近年軍方對於「體罰」戒慎恐懼，禁閉室制度也遭廢除，甚至在室外操課時，也會掛上溫度計、危險係數提示，若氣溫過高則改室內操課，避免惹議。

不過由於近期酒駕意外頻傳，「酒駕零容忍」是社會的共識，對於因下達軍紀操而遭懲處的軍官，立法委員則力挺軍官到底，認為104年廢除軍法系統後，基層人員時常反映無力於整飭軍紀。

根據108年度總預算案（外交及國防委員會）提案表，國民黨籍立委呂玉玲、林麗蟬、李彥秀指出，當時陸戰隊以「作法違反規定」為由，對實施軍紀操相關人員進行處分，但廢除軍法系統後，基層人員經常反映軍紀整治無力，僅能以「操演」、「訓練」作為紀律約束，而這次的議題，使部隊基層對軍紀整飭的唯一手段更加生怯。

立委表示，海軍司令部督察長室主管軍風紀相關業務，卻對基層整飭軍紀的執行進行阻擾，導致基層軍官管理無所適從，海軍司令部應對此提出說明，並訂定統一標準。

軍方人士下午接受中央社訪問時表示，由於檢方日前已不起訴處分，重新召開人評會後，已將營長、連長及士官長等3人的記過處分改為申誡，年度考績均維持甲等。（編輯：黃國倫）1080217