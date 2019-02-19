蘇嘉全名下逾3千萬存款屬國慶專戶 內政部澄清

內政部19日表示，立法院長蘇嘉全有兩筆新台幣3000萬元以上的個人存款，經查為內政部補助國慶籌備委員會專款專戶，非蘇嘉全所有，無人可隨意動支。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北19日電）內政部今天表示，監察院廉政專刊第127期、第140期刊載立法院長蘇嘉全分別有兩筆新台幣3000萬元以上的個人存款，但經查為內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，非蘇嘉全所有，任何人無權隨意動支。

內政部今天發布新聞稿表示，監察院廉政專刊第127期、第140期刊載蘇嘉全財產申報內容有關個人存款部分，其中第127期刊載第22筆台銀支票存款金額3644萬9298元、第140期刊載第24筆台銀群賢分行支票存款3354萬4900元，為內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，並非蘇嘉全個人帳戶所有。

內政部指出，兩個帳戶事實上為存放民國106年及107年中華民國國慶籌備經費而設立，由於國慶籌備委員會不具法人資格，亦無統一編號，台銀進行開戶作業時，依銀行規定將國慶籌備委員會並列當年度慶籌會負責人名義開戶，帳戶內公款為專款專用。

內政部表示，為落實財務內部控管機制，同時參照內政部機關專戶設置負責人、會計及出納印鑑章，日後各項支出均須由內政部民政司司長、會計處審核科長、總務司出納科長具名領款，任何人皆無權隨意動支。

內政部指出，蘇嘉全因擔任立法院長，依慣例擔任106年、107年國慶籌備委員會主任委員，台銀開設立帳戶並列戶名時，當經申報人向監察院授權以國民身分證號查詢介接提供帳戶資料時，台銀提供資料誤將此帳戶列入，未能清楚敘明，造成廉政專刊錯列，引起外界誤會，令人遺憾。蘇嘉全院長辦公室已於18日向申報機關監察院提出更正。（編輯：張均懋）1080219