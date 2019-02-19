募兵制難回頭 林郁方：藍若執政也不想得罪年輕人

（中央社記者游凱翔台北19日電）台北市長柯文哲徵兵募兵言論引起議論，國家政策研究基金會外交及國防組召集人林郁方今天認為，若國民黨執政，他不相信會得罪不想當兵的年輕人，世界上也沒有一個國家會走回頭路。

柯文哲對募兵制提出質疑，18日播出的電視節目專訪表示，募兵制的人事費用太高，會擠壓軍購費用，主張並指美國國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛、美國在台協會（AIT）主席莫健都抱持同樣看法。

屬於國民黨智庫的國家政策研究基金會外交及國防組上午舉辦「中共軍力威脅與台灣因應作為座談會」，由國民黨前立委林郁方主辦，邀請前國家安全局長蔡得勝、軍事記者與雜誌與會，作為西元2020年總統大選國防政策白皮書參考。

針對國民黨執政後是否可能重回徵兵制，林郁方認為，就算2020年國民黨成功執政，他不相信國民黨會願意得罪不想當兵的年輕人及父母，因為沒有一名總統跟三軍統帥會犧牲自己的政黨利益，且世界上沒有一個國家會走回頭路，從募兵制回到徵兵制。

國軍建軍部分，蔡得勝表示，兩岸若發生衝突，共軍一定打癱瘓戰而不是侵略戰，目的在以戰逼癱，國軍應構思如何將戰事拖延2週、甚至更長的時間，以取得外界支援；他認為，現在的指管通情系統越來越科技化，目前固定式的偵控系統，戰爭發生時一定在第一時間被摧毀，因此台灣應該朝「機動、小型化」發展，才有縱深。

「政治上不要讓北京太悲觀，軍事上不要讓北京太樂觀。」林郁方指出，這是他近年來強調的兩岸關係方向，若國民黨未來執政，一定要大幅提升防衛作戰能力；且無論未來政黨喜不喜歡中國，都必須要穩定兩岸關係，因為台灣的最大威脅與機會都在中國。

林郁方也認為，民國104年廢除軍法系統後，造成許多小兵為了小事在民間法庭控告長官，讓許多有帶兵經驗的將領相當擔憂，認為長官威信不在，也危及軍中領導統御。

林郁方建議，應該將刑度在一定程度以下的輕罪、微罪，在平時回歸軍法體系處理；若涉及國家安全、命案等重罪，再回到民間法庭審理。（編輯：張均懋）1080219