中央地方合作更有效率 五股塞車拚5年紓解

（中央社記者顧荃台北20日電）政務委員吳澤成今天表示，新北市在「中央與地方建設協調會報」中提出47案、新台幣2300多億元經費請中央協助，其中改善五股交流道塞車問題，經協調後，紓解所需時間可望從7年縮短至5年。

行政院長蘇貞昌指示成立「中央與地方建設協調會報」由政委認領縣市，協調中央與地方事務，吳澤成負責新北市、宜蘭縣與屏東縣。

吳澤成中午受訪時表示，他日前已分別拜訪宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜，並與屏東縣長潘孟安通過電話，建立聯繫窗口。目前新北市提出47案、宜蘭縣提出7案，希望中央協助。

其中新北市彙整希望中央經費協助者有28案，補助經費約2339.53億元，包括台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，新增鳳鳴站總經費1057.01億元，盼中央補助1048.41億；捷運機場線增設A2a站及A5a站盼補助43.63億、環狀線第二階段審議盼補助331.32億、新北社會住宅補助105億、五股交流道改善工程6.07億等。宜蘭則提出加速推動北宜直線鐵路、積極推動宜蘭鐵路高架化等。

吳澤成表示，將會針對案件類型加以歸納、分類之後，逐案釐清權責跟可行性，尋求共識，在可能範圍內，盡力提供協助。

吳澤成說明，例如新北提出國道1號五股交流道塞車問題的改善案，希望增設閘道以紓解車潮，相關權責涉及新北市交通局、交通部高速公路局等單位，過去缺乏溝通協調管道，導致時程拖延。他去年就已經召集會勘，釐清權責跟作業方式，現正進行規劃。

吳澤成說，新北市政府原本提出的計畫案約需7年，包括都市計畫變更、用地取得、規劃、設計與施工等，是階段式的排程，他將進行協調，改用平行作業的方式，如用地取得與高公局設計可以同時進行，讓時程縮短，以早日解決五股交流道塞車問題。也很關切此議題的民進黨立委吳秉叡要求5年內完成，初步評估應可達成。

他說，宜蘭提到鐵路高架化的問題，交通部鐵道局會勘後，認為羅東跟宜蘭這兩段比較有急迫性，礁溪跟頭城路段相較下較不迫切，但林姿妙擔憂會得罪礁溪與頭城居民。

他向林姿妙溝通指出，礁溪跟頭城可以等做直線鐵路時一併考量，不是不做，只是順序安排調整，林姿妙也有聽進去。將來跟交通部協調，會朝此方向溝通，尋求共識。至於宜蘭直鐵議題則比較複雜，牽涉環評等各方面的問題，需要更多溝通。（編輯：楊凱翔）1080220