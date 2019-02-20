公投電子連署需自然人憑證 綠委：不查核問題更多

（中央社記者陳俊華、范正祥、王揚宇台北20日電）中選會預告公投電子連署系統6月上路，需用自然人憑證登錄。民進黨立委李俊俋今天說，做查證是必要的，完全不查核問題更多；國民黨立委林德福說，是故意找麻煩，民眾看不下去。

中選會14日預告「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」草案，公投電子連署擬6月1日上路，但不論是領銜人或連署人，要登錄電子連署系統進行作業，除了要有身分證統一編號，還需自備自然人憑證。

去年九合一大選合併公投舉行，中選會公告公投案投票權人人數為1975萬餘人，而內政部自然人憑證目前累積發卡數為657萬張。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，剛好可以利用這機會請民眾去申辦自然人憑證，使用自然人憑證也是在網路上對自己的保障；國民黨立委之前一直罵為什麼不用電子連署，現在中選會推出電子連署系統後，在野黨卻還是不願支持。至於是否也要開放用健保卡認證，可以再討論。

管碧玲說，是不是要用自然人憑證，她認為可以討論；但參加公投連署的人數是有限的，這次公投參加連署的人數都在30萬人左右，不要為了罵政府，就無限上綱說到要千萬人去申請自然人憑證。

民進黨立委李俊俋說，對連署的部分做查證是必要的事情，從這次公投來看，如果不夠嚴謹，就會造成有死亡連署的情形產生；對電子連署而言，現在有辦法做最快查證的方式是用自然人憑證，這是一個方法，而且現在有很多的證件查核也是靠自然人憑證，例如納稅，「我不認為這有什麼困難，或有甚麼不合理的地方」，若完全不查核，會造成很多問題。

去年「反深澳電廠」公投案的提案人、國民黨立委林德福告訴中央社記者，公投連署只是一個「門檻」，推動公投電子連署無非是為了能夠更加便民，因此設計上應該越簡單容易越好，何必再弄出必須使用自然人憑證，「簡直是故意找麻煩」。他說，中選會主委目前還懸缺，現在又弄出這麻煩，民眾實在看不下去。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，當然希望電子連署系統趕快弄好，至於是否一定要用自然人憑證，還有討論空間，雖然自然人憑證有認證的效果，但其他證件是否也能達到類似效果，應該要多元使用，中選會要有考量；基本上電子連署系統是要幫助連署，若條件比紙本連署還嚴格，會有點不平衡，盼能開放其他證件做為電子連署的認證。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞受訪指出，去年公投投票的亂象，中選會是否都已檢討完畢，有把握下次不會再犯，答案恐怕還是令人質疑。孰輕孰重，這部分的改進，應比推動公投電子連署更重要，否則就算推動公投電子連署而能夠讓公投連署更方便，屆時公投案一堆，投票亂象如果又不能解決，只會使問題越來越多。（編輯：黃國倫）1080220