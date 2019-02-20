（中央社台北20日電）行政院長蘇貞昌今晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，敲定草案名稱定為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，以避免挺同與反同爭議。

--1986年，同志運動先驅祁家威訴求同性婚姻法制化。

--1996年，男同志作家許佑生與烏拉圭籍的葛瑞（Gray）公開舉行台灣首場同性婚禮。

--2000年，祁家威具狀聲請同性婚姻釋憲，未獲司法院大法官會議受理。

--2006年，民進黨立法委員蕭美琴提出「同性婚姻法」草案未通過。

--2011年，男同志陳敬學、高治瑋登記結婚被拒，向台北高等行政法院提行政訴訟，2013年撤銷告訴。

--2013年，祁家威與男性伴侶到台北市萬華戶政事務所登記結婚遭拒，向內政部訴願遭駁後，提起行政訴訟，經最高行政法院駁回上訴定讞。

--2013年：台灣伴侶權益推動聯盟推出多元成家立法草案，包括婚姻平權（含同性婚姻）草案、伴侶制度草案、家屬制度草案。

--2016年12月，立委尤美女等人提出有關婚姻平權的民法修正案，併案通過初審。

--2017年3月24日，同婚釋憲案憲法法庭言詞辯論，網路直播。

--2017年5月24日，同婚釋憲結果：大法官釋字第748號解釋指現行法令未保障同性婚姻，屬違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律。總統府促行政部門速提修法案，並呼籲社會以理解、包容、尊重的態度，來面對與自己意見不一樣的人。

--2018年11月24日，幸福盟提出的愛家三公投通過，行政院表示，依照公投結果是要用專法保障同性婚姻，將在3個月內提出專法草案送交立法院審議。

--2019年2月20日，行政院長蘇貞昌邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，敲定草案名稱定為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，以避免挺同與反同爭議。1080220