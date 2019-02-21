總統：同婚專法已尋求最大公約數 盼立院通過

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹市21日電）總統蔡英文今天表示，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，已尋求社會的最大公約數，盼法案能在立法院通過，展現台灣社會與民主典範。

總統蔡英文今天到新竹市參訪校園及護城河等市政建設，接受媒體訪問時，針對行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案發表看法。

總統表示，關於婚姻平權議題，台灣社會經過2年多討論，歷經了大法官的憲法解釋及公投的結果，甚至造成一定程度的對立或衝突，作為執政者，應該勇敢承擔這個責任，用最大的智慧來尋求社會的最大公約數，讓所提出的方案，順利解決台灣社會2年多來的爭論。

對於行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，蔡總統認為已經尋求了社會的最大公約數，也把社會的差異降到最小，她說，或許有些人不滿意，但希望在不滿意之餘，能夠體會這是一個社會分歧性的議題，能以寬容、理解盡量接受這一套解決方案。

總統也說，台灣是民主國家，民主的價值在於可以包容很多不同的意見，一個成熟的民主社會，當面對分歧性議題時，是共同解決問題；希望這項法案能在立法院順利通過，展現台灣社會與民主的典範。（編輯：唐聲揚）1080221