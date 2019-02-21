港擬修引渡中國條例 陸委會：不會接受矮化

（中央社記者陳俊華台北21日電）香港擬修引渡中國條例，時代力量立法院黨團總召徐永明今天說，修法將台灣視為中國一部分，也擔心台灣民眾到香港成為「李明哲第二」；陸委會表示，若修法是以「一個中國」為前提，政府不會接受。

徐永明、時代力量黨團辦公室主任陳惠敏上午舉行記者會時指出，2月12日香港特區政府保安局，向立法會「保安事務委員會」提出「引渡中國條例」（《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》）修法，表面上是為了讓香港籍人犯引渡到台灣受審，但實際上意圖是將包括在港的台灣人，以任何罪名為由即可送到中國受審。

徐永明說，香港擬修改引渡條例，但修法內容把台灣視為中華人民共和國政府的一部分，未來是否可能讓每年200多萬人次的台灣民眾到香港，恐變成「李明哲第二」；法務部態度卻是樂見其成，若從個案角度而言，雖然有助於案件偵辦、審判，但要擔心的是未來廣泛的影響，呼籲政府應更積極表示態度。

出席記者會的法務部國際及兩岸法律司檢察官劉怡君表示，法務部作為司法互助事務主管機關，向來都在對等、尊嚴、互惠原則下，處理所有司法互助、合作事務，台灣目前跟40個國家、區域有司法互助，盡量以在國際上能合作的立場來處理事務。

劉怡君說，在不同司法轄區下要尋求互助，當然不排除香港跟台灣有司法合作；台灣與香港間的司法互助、合作，依照香港澳門關係條例、國際刑事司法互助法規定，是由法務部、陸委會對香港提出，不管在香港提出修法前後，法務部立場都是一致的。

劉怡君表示，過去有一些司法轄區、國家曾用不對等、有損尊嚴的方式提出請求，法務部不會接受，陸委會也不可能接受，會退回處理；香港這次修法還在建議階段，還沒看到明確的條文，正在聽取各方意見，相信港府修法前會再做考量。

大陸委員會港澳蒙藏處專門委員黃廷輝則說，若修法是以「一個中國」為前提，陸委會不會接受，政府絕對不會接受任何以消滅國家主權為目的的作為，希望港府應該以雙方人民福祉優先考量、妥善處理；香港保安局提出的修法建議，已在香港各界引起爭議，可能對在港國人的人身安全有所威脅，港府應審慎處理、回應各界疑慮，陸委會會持續關注修法進展，確保在港國人安全。（編輯：鄭雪文）1080221