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人權宣言70週年 互動巡迴展推廣理念在地化

最新更新：2019/02/25 19:51
世界人權宣言已屆滿70週年，台灣民主基金會與國家人權博物館合作舉辦「人權70讚出來」互動裝置巡迴展，25日在中正紀念堂登場。中央社記者侯姿瑩攝 108年2月25日
世界人權宣言已屆滿70週年，台灣民主基金會與國家人權博物館合作舉辦「人權70讚出來」互動裝置巡迴展，25日在中正紀念堂登場。中央社記者侯姿瑩攝 108年2月25日

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）1948年12月由聯合國通過的世界人權宣言至今已屆滿70週年，台灣民主基金會與國家人權博物館合作舉辦「人權70讚出來」互動裝置巡迴展，透過親近民眾方式推廣人權理念在地化。

民主基金會執行長廖福特今天在「世界人權宣言70周年 互動裝置巡迴展」起跑儀式記者會致詞時表示，展覽透過親近民眾、更活潑的方式，讓民眾更了解世界人權公約。這項巡迴展由中正紀念堂開始，期盼國際人權理念可以在地化。

國家人權博物館副館長張嬋娟表示，這次巡迴展將使人權宣言更進一步走進人群，讓更多民眾理解人權價值。

法務部主任秘書楊秀蘭指出，這次展覽可達成宣導人權的目的。為與國際接軌，台灣也已經把多項重要國際人權相關的公約國內法化。

出席記者會的人士包括白色恐怖受難者陳欽生、蔡寬裕，以及多名監察委員。陳欽生表示，來自馬來西亞的他於1967年來台就學，不料，1971年卻遭到當時國民黨政府誣陷是台南一處爆炸案的策劃人，後來又被誣陷涉及其他案子，最後被判了12年有期徒刑。

陳欽生說，多年來他走訪許多國家分享他過去受害的經驗；體驗過人權被剝奪的痛苦，讓他更了解人權的重要性。

監察委員王幼玲表示，目前是台灣人權發展的關鍵時刻，必須嚴肅面對轉型正義，找出危害人權的原因，避免悲慘歷史再度發生。

台灣民主基金會指出，互動巡迴展包括拼圖、擲骰子、錄製唸出世界人權宣言條文的影片等互動方式。巡迴展的時間與地點分別為2月25日至27日在中正紀念堂中央通廊，3月7日至8日在淡水捷運站9 號廣場，3月15日至16日在士林捷運站，3月17日至18日在台北地下街4號廣場，3月22日至23日在新店捷運站。（編輯：林興盟）1080225

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