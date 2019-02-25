陳其邁臉書直播玩還願 蘇貞昌留言：順便開個會[影]

（中央社記者顧荃台北25日電）行政院副院長陳其邁力挺國產遊戲，今晚8時起在臉書直播玩恐怖遊戲「還願」，吸引各部會和立委留言，行政院長蘇貞昌也幽默留言：「是不是副院長遊戲玩完我們順便開個小會？」

台灣遊戲公司赤燭日前發行的恐怖解謎遊戲「還願」掀起熱潮，不過被發現遊戲劇情中，一張符咒上的紅印以篆刻字體寫「習近平小熊維尼」，中國代理商Indievent宣布終止與台灣製作商的合作關係，中國各大社群網站也刪除「還願」相關內容。

陳其邁為支持台灣國產遊戲，晚間8時直播玩「還願」，找來民主進步黨立委鄭運鵬、配音員「星期天」與主播「視網膜」等人一起直播。

遊戲一開始陳其邁就吹起口哨，表示要壯膽，視網膜數度怕到不敢看，在一旁遮住眼睛。不過陳其邁在遊戲場景內迷路許久，遲遲沒有進展，蘇貞昌看到忍不住留言「第一次看到20坪房子可以繞5分鐘的」、「快一點，不然我要開會了」。直播觀看人次一度最多同時有5.4萬人觀看。

陳其邁的直播也吸引各部會和民進黨立委蔡適應、何志偉、趙天麟等多人留言。內政部長徐國勇看到遊戲場景內的老房子，留言「如需重建請洽內政部」；經濟部粉絲專頁也表示「恐怖的客廳裡面有沒有老舊家電？經濟部有提供節能家電汰舊換新補助喔」。

蘇貞昌看到各部會留言，則幽默留言說：「這邊各部會感覺都到了，是不是副院長遊戲玩完我們順便開個小會？」（編輯：林興盟）1080225