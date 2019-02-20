國產遊戲還願爆紅 延續返校恐怖氣氛

「還願DEVOTION」正式上線後，Twitch總實況觀看人數排行直衝全球第4，最多觀看人數衝上10萬人。（圖取自facebook.com/redcandlegames）

（中央社記者韓婷婷台北20日電）曾經紅極一時的台灣恐怖遊戲「返校」的製作商赤燭，最新作品「還願DEVOTION」於19日晚間在Steam正式上線後，Twitch總實況觀看人數排行直衝全球第4，最多觀看人數衝上10萬人。

台灣獨立遊戲開發團隊赤燭遊戲在2017年推出恐怖解謎遊戲「返校 Detention」後，便靠著獨特的插畫拼貼風格及精心編製的原創音樂獲得了玩家好評。

事隔2年，最新遊戲「還願 DEVOTION」也是一款恐怖遊戲，遊戲一上線總實況觀看人數直接擠進Twitch全球熱門Top 5；擊敗了「Dota 2」、「PUBG」及「鬥陣特攻」等多數熱門遊戲，人氣之旺相當驚人。

「還願 DEVOTION」是一款敘事型的心靈恐怖遊戲，背景設定在1980年代台灣，敘述在這塊信仰與生活密切連結的土壤上，一戶3口之家在老公寓中曾有的日常光景，以及一些難以抹滅的回憶。

遊戲採用第一人稱視角，利用沉浸式遊戲體驗結合探索與解謎機制，背景與美術設定營造80年代台灣生活感，大量參考台灣在地文化與宗教，活用大量台灣玩家所熟悉的要素，也因此讓恐懼感變得更加「貼近生活」。

其實早在去年8月開始，赤燭就開始陸陸續續以單張圖片的方式透露「還願」的相關消息及故事背景，藉由單張圖片的串連跟一層層的解謎抽絲剝繭，故事大概輪廓漸漸清晰起來。

透過這種慢慢透露線索的方式，讓遊戲還沒發售，玩家就開始嘗試解密，也讓遊戲業者見識到赤燭的獨特創新行銷手法。（編輯：王永志）1080220