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防虐童悲劇 蘇貞昌贊成托嬰中心裝監視器

最新更新：2019/02/26 10:53

（中央社記者陳俊華台北26日電）兒虐事件頻傳，民進黨立委林俊憲今天說，他曾提修法要托嬰中心裝監視器，但業者反對。行政院長蘇貞昌說，他贊成托嬰中心應裝設監視器，「不是隱私權問題」，可防止悲劇發生。

立法院會今天進行施政總質詢。民進黨立委林俊憲指出，每年兒少虐待事件都有破萬件，其中有6成是來自父母，很多則是發生在托嬰中心、幼兒園；他舉例，有個父親的孩子就死在托嬰中心裡，嬰兒全身骨折、腦震盪，但沒辦法破案，檢察官也不起訴，只因為托嬰中心沒有裝設監視器。

林俊憲說，他曾經提修法，要求托嬰中心、幼兒園在公共空間應該裝設監視器，但業者遊說官員、立委反對，說是隱私權等問題，導致很多個案沒辦法掌握證據。

蘇貞昌答詢時表示，無辜小孩的死亡，都來自周邊的人，無論是父母、親人、鄰居、托嬰中心，他也贊成托嬰中心應裝設監視器，「不是隱私權問題」，可以防止悲劇發生，多一份關心，少一分傷心。

林俊憲提案幼兒教育及照顧法增訂第12條之1，條文明定，幼兒園應裝設監視錄影系統，裝設位置、區域、數量及維護等標準由中央主管機關定之。（編輯：鄭雪文）1080226

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