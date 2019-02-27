因應同婚專法 身分證父母欄擬增列養父養母

（中央社記者王承中台北27日電）內政部長徐國勇針對同婚專法通過後身分證如何註記表示，目前有很多講法，有人說配偶欄還是照舊，父母欄以「父、養父」或「母、養母」註記，這是目前較多數人能有共識的想法。

行政院會21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係；法案後續將送立院審議。

立法院今天上午邀請徐國勇列席報告業務概況並備質詢，國民黨立委許毓仁在質詢時詢問，同婚專法通過後，身分證背面的配偶欄、父母欄將如何註記，內政部是否已經做好相對應的配套。

徐國勇表示，目前有很多講法，有人說還是按照原來配偶，如果是男性結合的話，父母欄註記就是父、養父，女性結合的話就是母、養母，這是目前較多數人能夠有共識的想法。內政部已針對專法有相關準備，電腦系統都會設定好，法律一通過就可以執行。

他說，法律怎麼規定，內政部就是配合辦理。

同婚專法草案規定，在收養子女方面，為保障同性關係一方親生子女的權益，草案規定當事人可收養另一方的親生子女，準用民法繼親收養的規定。

針對數位身分識別證（New eID），徐國勇表示，今年會做相關細部規劃，明年就開始換發，為避免大家的疑慮，目前只會整合自然人憑證，健保卡並未整合在其中，未來如果經當事人同意，就可以去做介面整合。（編輯：張均懋）1080227