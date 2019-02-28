蘇貞昌：記取二二八教訓 讓國家人民更團結

中華職棒Lamigo桃猿隊28日在天母球場與日本職棒東北樂天金鷲隊展開交流賽，行政院長蘇貞昌應邀到場開球。中央社記者張新偉攝 108年2月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）今天是二二八和平紀念日，行政院長蘇貞昌表示，二二八事件很多事情還沒水落石出，希望能夠發掘真相，記取教訓，讓國家、人民更團結。

Lamigo桃猿與日本職棒東北樂天金鷲今天在天母棒球場舉辦交流賽，行政院長蘇貞昌開球，他表示，棒球是台灣和日本最喜歡的運動，藉由這次交流賽，能維繫兩國的關係，也能讓球迷看到世界級的球隊與球賽。

今天是二二八和平紀念日，蘇貞昌開球前接受媒體訪問時表示，二二八事件很多事情還沒水落石出，希望能夠發掘真相，轉型正義，同時記取教訓。

蘇貞昌說，不要讓國家暴力再次在這塊土地上侵害人民，也希望早日平反冤屈，記取教訓，向前邁進，讓這塊土地上的人民更團結，抵禦外侮。

另外，對於台農發虧損爭議，蘇貞昌則指出，可以看成地方首長跟中央官員都在努力為農民爭取更大訂單，更努力推銷台灣農產品，可看成是正面發展。

他說，至於對數字有什麼爭議，這都可以講清楚，但心態上就是要努力讓台灣農產品銷出去，為農民打開更大市場。（編輯：唐聲揚）1080228