紀念二二八 總統：推動轉型正義讓人民安心生活

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天出席二二八紀念活動，頒發回復名譽證書給4位受難者家屬，她獻花致敬時說，內心創傷不會自然消失，推動轉型正義，就是要讓台灣人每天都能安心生活。

台北市政府與二二八事件紀念基金會在二二八和平紀念公園舉辦「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，蔡總統、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲、總統府資政姚嘉文、內政部長徐國勇、文化部長鄭麗君、促進轉型正義委員會代理主任委員楊翠、二二八事件紀念基金會董事長薛化元、二二八受難者家屬都出席。

蔡總統抵達會場時，柯文哲在下車處等候；蔡總統與蘇貞昌、柯文哲一起步入會場時，媒體喊話問柯文哲「要不要選總統？」蔡總統笑著轉頭對柯文哲說，「怎麼都是你的問題？」柯文哲聞訊回頭看記者，腳步一度踉蹌。蔡總統與柯文哲進入活動會場後，由於兩人並未相鄰而坐，所以互動不多。

柯文哲率先致詞，他表示，二二八事件是台灣人民共同的苦難，應省思歷史、和平對話，告別仇恨，走向未來。

蔡總統隨後也向受難英靈獻花致敬，並強調推動轉型正義的目標，就是要讓每一位生活在台灣的人民，每一天都可以安心生活、自由閱讀、自由發表意見、一起打造更美好的民主社會。

蔡總統提到，時間確實是轉型正義最大的敵人，轉型正義在台灣曾經遲到，現在必須更加的把握時間；她說，台灣社會不會忘記二二八。

總統說，二二八事件，也許帶走了一整個世代的台灣菁英，也許帶來了超過半個世紀的沉默，但是隨著春天的到來，就算是玉山上的積雪，也都會融化；歷史紀錄總是涓滴成河，所有還沒有被揭露的歷史真相，一定會隨著轉型正義的推動，逐漸浮現。

她並說，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有一些人，認為過去的事不必再提，但她不同意這種看法；「過去不會自己過去」，傷口的表面也許會暫時癒合，但內心留下的創傷，卻不會自然消失。「轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤」。

蔡總統隨後親自頒發「回復名譽證書」給王富、許金水、張木火及曾琳土等4位受難者家屬。

另外，為了系統性釐清事件的真相，蔡總統說，今年二二八紀念基金會將提出一份新的報告，並且翻譯成外文，和世界上關心二二八事件的朋友一起交流。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元也提到，基金會將完成二二八轉型正義報告，而報告的完成，只是轉型正義的重要一步，而非轉型正義的完成；基金會將持續釐清真相與責任，最重要的是記取歷史教訓，避免悲劇再次發生。

薛化元說，二二八紀念基金會去年開始積極展開二二八事件可能受難者的清查工作，之前已公布第一波，在下個月會繼續公布第二波。

他表示，過去常常被誤會說政府與基金會只賠償台籍受難者，但其實，威權統治下，受到公權力侵害的對象，不會是以省籍做為標準，威權體制下對人權是無分性別的侵害；即將公布的、可能受難者名單中，也有外省籍人士在內，能更完整呈現二二八受難者的群像。

蔡總統晚間也透過臉書貼文「我們不會忘記二二八。理解歷史，就能擁抱更好的未來。」（編輯：趙蔚蘭/楊凱翔）1080228