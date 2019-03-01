川金二會破局 學者：對中國比較有利

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）美國總統川普和北韓領導人金正恩在越南舉行的第2次峰會以無協議收場。學者分析，破局的結果可能對中國比較有利；川普更需要跟中國達成貿易協議，北韓對中國的依賴也可能加深。

川普與金正恩2月27日、28日在越南河內舉行高峰會，但雙方沒有簽署任何協定。川普表示，這次峰會未能達成具體協議和北韓希望「完全解除制裁」有關。不過，北韓隨後表示，平壤提出務實建議，包括拆除寧邊核設施以換取美國解除對北韓的部分制裁，但美方要求不僅於此。

中華民國國際關係學會今天舉辦「川金二會後的朝鮮半島局勢」政策座談會，由國關學會會長、淡江大學國際事務學院院長王高成主持。王高成指出，川金二會的結果看來，對中國可能是比較有利的。

他認為，川金會沒有談出重大成果，讓川普可以用以解除他在美國國內面臨的政治危機、為連任鋪路，他就更需要在目前正在談的美中貿易協商中取得好的結果；若美中貿易談判有好的結果，對川普是有利的。

同時，王高成指出，北韓得不到美國解除經濟制裁，未來北韓可能會更依賴中國、南韓提供的援助；北韓可能加深對中國的依賴，這也讓中國有更多的籌碼，美國為了解決北韓問題，可能更需要中國的協助與調停。若不走向極端，這次川金會破局暫時來說，可能形成對中國比較有利的局面。

對台灣來說，王高成表示，假如中美關係有更好的發展，美國更借重中國的力量來解決北韓問題，這可能會讓美國對台灣的支持受到限制。

與會的國立政治大學外交學系教授劉德海則表示，南韓希望兩韓之間的經貿互動可以鬆綁，包括重啟金剛山旅遊與開城工業區等，盼藉由與北韓經貿互動改善南韓國內的經濟狀況。但這次川金會結果，使兩韓經貿互動陷入困境。

不過，即便川金二會破局，白宮表示，美國將會繼續與日韓合作，持續與北韓對話。北韓官媒也指出，金正恩和川普已經「同意繼續有效的對話，以討論朝鮮半島非核化，並促進美國與北韓間的關係」。

南韓總統文在寅也表示，南韓將與美國及北韓合作，協助他們停滯的會談達到全面解決方案；同時，南韓也會與美國商量如何恢復北韓金剛山旅遊與開城工業區運作。（編輯：趙蔚蘭）1080301