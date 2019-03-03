蘇貞昌上任50天影片 Google小姐旁白細數政績[影]

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院長蘇貞昌上任至今50天，今天在臉書公布政績影片。影片使用網路新聞風格，以Google翻譯的Google小姐語音念旁白，細數批准太空計畫、提高警消福利、對抗非洲豬瘟等政績。

蘇貞昌晚間在臉書發表政績影片，他表示，人生的劇本早已寫好，但無法偷看，所以更要全力以赴。這是衝衝衝內閣的50天紀錄。

影片全程使用Google小姐語音，開頭便說「50天可以幹嘛」，「可以用七七四十九天閉關練功，還多一天可以洗澡，蘇貞昌50天處理的事情多到讓人嚇到」。

影片細數蘇貞昌上任以來的政績，包括批准太空計畫第三期、防疫非洲豬瘟增加18台X光機、宣示外籍旅客拒繳罰款不得入境、提升海巡警消醫療福利與軍人相同、提出同性婚姻專法等。

影片最後幽默地說，「蘇貞昌第一天接閣揆大家笑他太老，第50天記者問他體力怎麼這麼好」，盼大家一起支持政院，讓政府再為台灣衝一整年。（編輯：蘇龍麒）1080303