具航空專業 中科院副院長馬萬鈞擬任漢翔總經理

（中央社記者游凱翔、廖禹揚台北6日電）知情人士今天表示，國家中山科學研究院副院長馬萬鈞擬接任漢翔航空公司總經理，由於馬萬鈞歷任中科院相關重要計畫，更任職航空所長等重要職務，有助於推動國機國造業務。

漢翔董事長內定由熟悉戰機、教練機的國防部副參謀總長胡開宏中將接任，由於代表台灣走向國防自主過程的新式高教機，9月將出廠進行地面測試，胡開宏肩負重任；而總經理一職擬由馬萬鈞接任。

據了解，經濟部國營會同時送出漢翔董事長胡開宏與總經理馬萬鈞的人事案。但胡開宏的人事由行政院核定；總經理部分，僅須由經濟部核定。目前漢翔總經理人選還要等到與新任董事長交換意見後核定，馬萬鈞是人選之一，不過漢翔工會則表態希望現任總經理林南助留任。

軍方人士認為，無論總經理人事是否定案，成功大學畢業、後來在清華大學取得博士學位的馬萬鈞，是現任中科院聘用副院長，大學畢業後就進入中科院，從基層一路歷練至今，更歷任中科院各項重要計畫，也曾任航空所長等重要職務，相信以他對航空科學的專業，能與具空軍背景的胡開宏合作。

軍方人士也指出，國機國造、國艦國造是總統蔡英文上任後的重要政策，在國機國造部分，新式高教機今年9月將出廠執行地面測試，目前僅剩下6個月，相信政府高層是想借用兩人的專才，讓高教機及相關業務推動更順利。（編輯：蘇龍麒）1080306