環團籲拆新建農地違章工廠 政院擬修法可代執行

（中央社記者葉素萍台北6日電）環保團體今天赴行政院陳情，籲政府落實新建農地違章工廠即報即拆；行政院參議呂貞慧說，新增違章工廠不允許合法化，縣市政府若不做，政院正研議修法讓中央可以代為執行。

主婦聯盟環境保護基金會、台灣農村陣線、台灣環境資訊協會、地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會等團體今天赴行政院召開記者會。他們要求落實新建農地違章工廠即報即拆、相關資訊全面公開，使違法興建業者及怠惰地方政府全面接受檢視，保護台灣農業生產環境，農民生計權益與國人食品安全。

環團呼籲，經濟部作為產業輔導單位，針對不同的違章工廠型態，分階段、分級提出處理政策，優先針對中、高污染違章工廠進行遷廠勸導；工廠管理輔導法缺乏輔導搬遷工業區的財務貸款機制，也缺乏中央政府與地方政府的相關規劃資源挹注配套，拒絕放寬放水條文，導正產業正常化。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，政府說即報即拆，但他們2017年檢舉的工廠至今還在營運；今年1月檢舉的違建，一處原本只有一棟建築體，又在旁邊多蓋一棟建築體，環保團體檢舉那麼久，即報即拆根本是假的。

環團提供資料指出，全台縣市違章工廠占用農地筆數達到13萬4574筆，其中，台中市最多，2萬4182筆，彰化縣達1萬7961筆，桃園市1萬7403筆，高雄市1萬5973筆，台南市1萬3976筆，新北市1萬1499筆。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓說，政府應奠基在違章工廠展開全面基礎調查下，對新建1萬多家和8000多家中高污染的違章工廠立即進行必要的拆除及遷廠，公開資訊、接受公民監督，才能避免更多農地消失。

陳瑞賓指出，每年推估將近新增5000家違規工廠，這是相當可怕的數字。

出面接下環團陳情資料的行政院經濟能源農業處參議呂貞慧指出，行政院長蘇貞昌、政務委員張景森都很重視相關議題，105年5月20日以後的違章工廠不允許新增，歡迎環團提出檢舉，吹哨條款將來會納入「工輔法」的修正。

呂貞慧強調，新增的違章工廠不允許合法化，絕對會執行；農地上不允許有新的污染，希望中高污染的工廠遷到工業區，至於低污染的工廠，也會重新檢討製程。

對於環團質疑，中央地方在執行過程互相推卸責任；呂貞慧說，主要執行是縣市政府，縣市政府若不做，政院也研議在「工輔法」裡面訂一個中央可以代為執行的條款，相關流程包括改善期、罰鍰、斷水斷電，要有細緻配套，後續會有完整方案。

至於是否如環團所說，每年新增5000多家違章工廠；呂貞慧說，政府正在清查，數字還沒有出來，但就她的認知，沒有這麼多。（編輯：王永志）1080306