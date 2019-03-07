柯呈枋謝龍介挨批吃碗內看碗外 藍：綠營急了

（中央社記者余祥台北7日電）民進黨批評國民黨立委補選候選人柯呈枋帶職參選、謝龍介當選議員不到半年就參選立委「吃碗內，看碗外」，國民黨發言人歐陽龍今天表示，由民進黨中央出手批評，可見對綠營而言選情膠著，國民黨要更加油。

民進黨發言人李問今天說，彰化縣第1選區立委候選人柯呈枋帶職跨區參選，台南市第2選區的謝龍介當選市議員不到半年，就參選立委，呼籲選民用選票唾棄「吃碗內，看碗外」的人。

歐陽龍對此表示，民進黨這樣的批評並不意外，選戰進入白熱化，顯示民進黨已經急了。

歐陽龍說，柯呈枋雖是台中市政府12職等參事，但請假參選，只要不違反公務員服務法、沒有違反行政倫理，參選是個人的事，沒有人可以置喙。

至於謝龍介，歐陽龍說，國民黨在台南市當然要找深耕在地又有民意基礎的人參選，謝龍介原議員選區的選民，也期待謝龍介更上一層樓，人本就該往高處爬。

歐陽龍表示，這次由民進黨中央出手批評，而非地方縣市黨部，可見地方選舉已經升級到黨中央的層級，更顯示民進黨選情膠著；國民黨因為這樣的批評要更加油，讓民眾充分感受國民黨盼爭取替大家服務的心。

新北市第3選舉區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區16日進行立委補選投票。（編輯：謝佳珍）1080307