下架假廣告 內政部：若順利修法明年大選可適用

（中央社記者王承中台北7日電）內政部今天表示，部務會報通過攸關候選人或被罷免人得針對不實廣告，向法院聲請緊急限制刊播令的總統、公職人員選罷法部分條文修正草案，將呈報行政院審查後速送立院審議，若順利完成修法，最快明年總統、立委選舉就能適用。

內政部民政司在2月26日預告修正選罷法，增訂候選人或被罷免人認為媒體刊播廣告有不實，得向法院聲請緊急限制刊播令，媒體違反法院裁定，最高可處新台幣200萬元。

內政部今天發布新聞稿表示，為避免不實廣告影響選舉罷免，內政部部務會報通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，主要針對企圖影響選舉的不實廣告，即時予以下架及移除，期盼透過與媒體業者共同協力，移除不實訊息，以端正選風，保障候選人及被罷免人的權益。

內政部指出，修正草案將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議，如能順利完成修法，最快明年第15任總統、副總統選舉及第10屆立法委員選舉就能適用修正後的條文。

內政部表示，這次修正草案，增列在5日至28日不等的法定競選或罷免活動期間，大眾傳播媒體業者收費刊播的廣告，候選人或被罷免人如認涉有散布謠言或傳播不實情事，得向法院聲請「緊急限制刊播令」移除內容，且法院應於2日內裁定。

內政部指出，修法草案擬定的罰則，並非媒體刊登不實競選罷免廣告即予處罰，大眾傳播媒體刊播廣告內容是否不實，將交由法院裁定，並未課予媒體事前審查義務。縱使媒體業者刊播的競選廣告經法院認定屬不實，也只有在未依法院裁定將相關廣告移除或停刊（播）時，才會受到處罰。

內政部表示，假訊息的影響不是只有在選舉，甚至會影響救災，造成人命死傷等，全世界各國都有共識要立法。這次修正選罷法，主要在於不實廣告若不及時在選舉結束前澄清，所造成的傷害將無從回復，因此比照法國立法提出修正草案，希望藉此端正選風，

內政部指出，現行兩項選舉罷免法已有規定，在選舉期間，任何人以文字、圖畫等方式，散布謠言或傳播不實消息，意圖使候選人當選或不當選之行為，可處5年以下有期徒刑，涉及刑事責任，將由檢警司法機關依上開散布不實文宣罪予以追訴，請民眾勿以身試法。（編輯：蘇志宗）1080307