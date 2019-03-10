寧陽艦遭撞 肇事者簽署100%賠償同意書

（中央社記者游凱翔台北10日電）海軍寧陽軍艦（舷號938）昨天遭沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（SAMA）撞擊。知情人士今天表示，由於寧陽軍艦為靜止狀態並無肇事責任，因此肇事的薩瑪號已簽署100%賠償同意書。

沙烏地阿拉伯籍油品船薩瑪號昨天凌晨1時許進入基隆港時，不慎擦撞靠泊在東5碼頭舷號938的寧陽軍艦。海軍表示，軍艦左舷甲板凹陷撕裂，幸無人員傷亡，評估可自力修復，相關責任將由航港局、港警總隊及海巡等海事單位調查釐清，並將依法提出求償。

知情人士下午接受中央社訪問時表示，由於寧陽軍艦靠泊港口，相關動力設備也沒有作動，顯示為靜止狀態並沒有肇事責任，因此肇事的薩瑪號今天已向海軍簽署100%賠償同意書。

知情人士說，由於撞擊點除了甲板凹陷外，也涉及電系等裝備，確切的賠償金額由相關人員會勘了解後，預計這兩天會有初步結果。

寧陽軍艦為濟陽級巡防艦之一，民國88年自美返台成軍服役至今。濟陽級飛彈巡防艦設計以遠洋反潛能力著稱，服役以來主要負擔台灣東北部至東部海域偵巡任務，駐地於海軍蘇澳軍港，隸屬海軍168艦隊。（編輯：蘇志宗）1080310