台師大遭質疑動員助選 教長：若被迫或動員則觸法

（中央社記者許秩維台北11日電）台師大學生會日前質疑校方動員人力助陣選舉造勢活動，教育部長潘文忠今天表示，學生或教職員若被迫或動員參加，就牴觸公務人員行政中立法，教育部將請學校釐清。

台灣師範大學學生會日前發表聲明，前立法院長王金平宣布參選總統時，台師大教職員雲集，甚至動員親善大使， 質疑台師大校方動員人力助陣。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，會前受訪時表示，根據公務人員行政中立法，秉持行政中立是所有公務人員應該遵守的規範，台師大學生或教職員參加選舉造勢活動，如果是被強迫或動員，就牴觸此法規規範。

媒體詢問，學生似乎是以公假公式來參與競選活動，潘文忠指出，這不構成公假的理由，教育部會請學校進一步釐清，至於教職員是以個人假期去參與活動或是有動用其他公共資源，也會請學校釐清後進行處置。

台師大校方日前也發表聲明澄清，王金平是台師大全國校友總會榮譽會長，部分教職員在校友會邀約下參與活動，屬於個人行為，且使用個人特休假，並無請公出或公假去造勢的情形，校方也未強迫學生出席，親善大使則是到場照顧校友總會年邁的校友，並非被動員。（編輯：陳俊碩）1080311