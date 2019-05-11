賴清德參訪豐洲市場 建議北農遷建可參考

（中央社記者楊明珠東京11日專電）正在東京訪問的前行政院院長賴清德今天參訪豐洲市場，稱讚市場具現代化設備。他表示，台北市討論台北農產運銷公司遷建也討論很久，建議台北市可以參考豐洲市場做法。

投入民進黨黨內總統初選的賴清德今天在東京都議會議員高橋信博、前東京都議會議員鈴木隆道、自民黨前目黑區議會議員清水昌樹、一藝萬藝執行長小坂幸太郎等人安排下，一早來到豐洲市場，由豐洲市場場長前山琢也簡介和導覽。

在參訪水產和青果拍賣場之後，賴清德對媒體表示，豐洲市場是世界最大漁貨與蔬果拍賣市場之一，他知道台北市討論台北農產運銷公司遷建也討論很久，建議台北市可以參考豐洲市場做法。

賴清德說，東京舊的築地市場計劃搬遷討論了40年，在石原慎太郎擔任東京都知事任內做出搬遷決定，由現任東京都知事小池百合子執行搬遷。上次他以台南市長身分參訪了築地市場，當時小池剛當選，再次討論是否延續石原的政策，做決定不易，但一旦做決定後，執行非常有效率，工期沒延長，施工品質良好。

賴清德說，豐洲市場設計成封閉式的市場，將噪音、臭味等對周邊影響降到最低，很現代化，全面空調進行溫度控制、環境整潔；蔬菜送來都已清洗乾淨，拍賣秩序有條不紊；以垂直起降機械式運送倉儲（自動立體低溫倉庫）取代人力，可供台灣參考。

他說，他在台南市長任內開始興建台南新化果菜市場，他會將此行收獲提供給台南市長黃偉哲，或許可帶台南市農業局來參訪，除了硬體建設，後續營運更重要，如何讓攤商運作方便，有利消費者、中小盤商使用，可作為改進的參考。

在參訪豐洲市場後，賴清德一行在豐洲市場的大和壽司享用壽司套餐，看到來自美國波士頓的觀光客正在排隊，他親切地用英文與他們交談，邀請這些觀光客到台灣旅遊。

賴清德在享用壽司時，店老闆告訴他，人在台灣留學的女兒是「賴神粉絲」，讓他感到很開心，吃完壽司後特別與店老闆博感情，兩人搭肩比出讚的手勢合拍紀念照。被記者問到今天吃的壽司套餐哪一種最好吃，賴清德說：「海鰻壽司。」

今天下午賴清德一行將接受財務副大臣、眾議員鈴木馨祐之邀，前往橫濱考察。（編輯：林憬屏）1080511

前行政院長賴清德11日一早訪問東京豐洲市場，特別到壽司店享用新鮮壽司，大讚美味可口。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月11日

前行政院長賴清德11日一早訪問東京豐洲市場，看到現代化設備後，認為施政要有決斷力和執行力。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月11日

正在東京訪問的前行政院院長賴清德11日參訪豐洲市場，還特別到市場的壽司店享用早餐，聽到店老闆在台灣留學的女兒是他粉絲，他感到很開心。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月11日