高中生關心轉型正義 總統：進行世代對話與反省

總統蔡英文（黑衣者）11日下午在台北出席論壇活動與高中生對談，談到轉型正義，總統表示，這是一個值得年輕世代坐下來一起討論的問題，進行世代對話與反省。中央社記者吳家昇攝 108年5月11日

（中央社記者溫貴香、侯姿瑩台北11日電）總統蔡英文今天與高中生座談，談到轉型正義，總統表示，這是一個值得年輕世代坐下來一起討論的問題，進行世代對話與反省，讓下個世代做決定時，不能再犯上個時代的錯。

總統下午出席今周刊舉辦的「青春破框-蔡英文總統與高中生面對面論壇」，每一所被抽中上台簡報的高中，同學們都費盡巧思，吸引關注，對談時間兩個小時，總統展現難得輕鬆、妙語如珠、炒熱氣氛，高中同學們也都磨刀霍霍，盼能與總統對話。

學生在總統面前提出包括學權、民主等議題，還引用時事「發大財」，並喊出「不要草包總統」等口號，引起現場哈哈大笑。

有同學說，今天北上最大的收穫就是跟總統握到手；也有同學說，雖沒握到總統的手，但等於上了一堂社會公民課。

總統蔡英文（立者）11日下午在台北出席論壇活動與青年交流，現場歡呼聲與掌聲不斷。中央社記者吳家昇攝 108年5月11日

會中，正心中學報告兒童權利公約，提及台中市前市長林佳龍設了青年事務審議會，現在的台中市政府無視青年權利，直接廢除。文華高中報告主題是「勇敢自信與世界同行」，以俄烏經驗對比中國及台灣，烏克蘭設有抵制假新聞網站，台灣也有青年抵制假新聞陣線等。

5組同學上台簡報後，開放學生即時提問，同學們問從破除轉型正義既定印象、家長注重升學輕忽技職體制的教育改革問題，各個有備而來，總統一一回答，並與同學們分批合影留念。

總統表示，轉型正義是台灣社會走進真正的一個和諧社會，真正的民主國家，必須要走的，歷史留下的傷痕必須要用一個現代人的方式解決，最重要是釐清歷史真相，促轉會目前最重要的工作就是歷史真相的發掘。

總統進一步說，總統說，轉型正義如何變成一種常識，政府須進一步努力；有一句話說歷史是不能被遺忘，歷史真相應該要被釐清。

「這是一個值得年輕世代坐下來一起討論的問題」總統表示，希望除了靜態資訊與教育強化外，應該有動態的，讓同學參與討論，進行世代之間的對話，做必要的反省，讓下一個世代做任何決定時，知道上個世代犯的錯，這個世代不能再犯。

總統表示，2016年執政以來，技職教育是教育部最重要的工作，大學或高中教育很多都是知識性教育，與社會的需求中間隔了一層，希望年輕世代不要對技職教育有排斥感，不論高職或科技大學的畢業生，在社會上的就業其實是比較好，尤其是科技大學，政府希望這樣的趨勢可以更加速。

改革過程中，總統說，最大問題是家長的心態，解決家長心態問題，最重要是學生的自決，總統以自己當年所處的年代而言，就是大學、碩士、博士一路念到博士後研究，進入職場已經30幾歲，但今天如果念完書再出社會，會發現前半段學校所學與社會是脫節，等於前半生的教育有一半是浪費掉。

總統表示，現代教育必須貼近職場與市場的變化，新模式是高中職畢業後先去工作，知道自己下一階段要做什麼，再進入大學進行第二階段學習，如此一來，會進進出出學校與職場好幾次，過程中會讓自己更成熟、更貼近真實。

總統表示，以前想要說服家長，但現在認為，家長是可以被自己的兒女說服，並期許同學們要想清楚自己要什麼，要知道自己的生涯與教育不是趕時間，一步一步往前走，續航力來自於社會的需求。（編輯：張均懋）1080511