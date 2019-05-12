賴清德東京演講 金美齡現身擁抱直誇帥

前行政院長賴清德12日中午應邀在東京進行一場演講，前國策顧問金美齡上台擁抱賴清德，期許賴清德像日本首相安倍晉三一樣能站在國際社會的中間位置。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日

（中央社記者楊明珠東京12日專電）前行政院長賴清德今天中午應邀在東京進行一場演講，前國策顧問金美齡上台擁抱賴清德，期許賴清德像日本首相安倍晉三一樣能站在國際社會的中間位置。

投入民進黨黨內總統初選的賴清德接受「在日台灣同鄉會」之邀，今天中午在東京池袋一家大飯店以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為題演講。

除了僑胞之外，前國策顧問金美齡、知名評論家櫻井良子、作家門田隆將、關心台灣的日本民眾到場聆聽。

賴清德演講結束後，金美齡受邀上台發表談話。她用日語說：「不用講太多道理，政治家也需要帥哥，這是最重要的。」語畢，全場哄堂大笑。

金美齡左手拉著賴清德的右手用台語說：「政治家也需要長得『緣投』（帥），我兩個好朋友，一個是安倍晉三，一個是賴清德，兩人都很『緣投』。

金美齡說：「在國際社會，現在的日本首相安倍晉三就站在中間位置，祈祝我們將來的領導人，能站在國際社會的中間位置。」

金美齡今天接受中央社採訪時表示，她和賴清德是長期的朋友，賴清德以前還沒這麼出名時，到日本都會去她家拜訪，今天賴清德來日本，她當然要聽賴清德要演講什麼。

被問到民進黨黨內總統選舉後候選人初選一事，金美齡說，下次的選舉，她也是支持總統蔡英文，希望蔡英文和賴清德是一個團隊。

對於民進黨內總統候選人初選一事，金美齡說：「還是要合作，台灣人要合作。當然賴清德是很有希望的政治家。我挺賴清德，也挺蔡英文。」

有旅日台僑對於明年一月的總統大選感到焦慮，日本也成立一個「日本賴清德後援會」，是全球海外賴清德後援會之一。今天在會場上，有人高舉寫著「賴清德2020台灣總統」的海報激動的喊「凍蒜」、「選總統」。

賴清德此行於8日晚間抵達東京後，拜會3名前首相以及包括安倍胞弟、眾議員岸信夫在內的30多名國會議員交流，並與日本學者舉行座談會。

賴清德一行於傍晚從東京成田國際機場搭機返台。（編輯：王永志）1080512

前行政院長賴清德12日中午在東京舉行以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為題的演講，吸引約500人到場。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日

前行政院長賴清德12日中午在東京舉行以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為題的演講，原訂150人，結果吸引約500人到場聆聽。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日

投入民進黨黨內總統初選的賴清德接受「在日台灣同鄉會」之邀，12日中午在東京池袋一家大飯店舉行以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為題的演講。支持者熱情喊凍蒜。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日