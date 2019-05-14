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蔡總統：同婚議題具分歧性 盼互相體諒與包容

最新更新：2019/05/14 11:56
總統蔡英文（前左2）14日上午在內政部長徐國勇（前右2）、總統府國策顧問黃承國（前右）等人陪同下，到木柵忠順廟出席「保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典」，進行祭拜儀式。中央社記者郭日曉攝　108年5月14日
總統蔡英文（前左2）14日上午在內政部長徐國勇（前右2）、總統府國策顧問黃承國（前右）等人陪同下，到木柵忠順廟出席「保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典」，進行祭拜儀式。中央社記者郭日曉攝　108年5月14日

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天表示，同婚議題在台灣社會有一定的分歧性，希望大家能夠有相互體諒的心，要包容不同意見，展現台灣是一個成熟的公民社會，有處理分歧議題的能力。

同婚立法524期限進入倒數，立法院今天將展開逐條協商、17日院會表決。協商版本分別是行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案、由中國國民黨立委賴士葆代「下一代幸福聯盟」等團體提出的「公投第12案施行法」草案、民主進步黨立委林岱樺提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

蔡總統上午出席木柵忠順廟保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典後受訪，被問到立法院正在協商同婚相關草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這是史上最困難的草案。總統受訪做了以上表示。

總統表示，這確實是台灣社會一大挑戰，現在行政院所提出的版本，納入大法官的解釋與公投結果，這是一個納入各方意見的最大公約數版本，「我也希望能夠得到大家的支持」。

總統進一步說，同婚議題在台灣社會有一定的分歧性，希望大家能夠有相互體諒的心，要包容不同意見，展現台灣是一個成熟的公民社會，有處理分歧議題的能力。（編輯：楊凱翔）1080514

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