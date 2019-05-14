同婚立法協商一上午 朝野無共識

（中央社記者王揚宇台北14日電）同婚立法進入倒數計時階段，立法院長蘇嘉全今天上午主持朝野協商，但在法案名稱、成立關係及年齡等10多條條文都未達成共識，予以保留，但會中對於林岱樺版本的「防偽條款」，蘇嘉全裁示「建議不予採納」。

同婚立法歷經大法官釋字第748號解釋、公投第10案及12案後，行政院提出「釋字第748號解釋施行法」草案；國民黨立委賴士葆則替下一代幸福聯盟提出「公投第12案施行法」草案；民主進步黨立委林岱樺也提出了「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

針對名稱部分，民進黨團總召柯建銘表態支持政院版本，也說同婚立法是立法史上最困難的案子。

時代力量立委黃國昌則說，時力本來要提的是同性婚姻法，但了解行政院提出法案的苦心下，會盡量支持院版。

賴士葆表示，大法官釋憲後才舉行公投，大法官要尊重公投結果，「不要讓10幾個大法官笑，而讓700萬人民哭」，「我的主張是每條條文都保留，我堅持我的版本」。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞建議，立法要一步到位，其實不是那麼容易，希望不要那麼急躁立法，否則會讓台灣社會的對立性、撕裂更大。

針對林岱樺版本、外界俗稱的「防偽條款」（防止假結婚），讓當事人的3親等內血親、檢察官、社會福利主管機關，得訴請確認關係不成立。黃國昌認為，這是非常怪異的立法例，在法規設計與理論上，完全無法相容，這條的歧視性與莫名其妙性太高。

尤美女也說，全民可以盯著同性婚姻是否為假結婚，這完全違背人權自由，希望這條文不要通過。民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，同意這條不予處理。

蘇嘉全說，提案人沒有在現場，也沒說這條條文要保留，因此「建議不予採納」。

朝野從上午9時許協商至11時50分左右，蘇嘉全宣布先行休息，下午1時繼續協商之後的10多條條文。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。（編輯：林興盟）1080514