立法院通過同婚專法 外媒高度關注讚亞洲首例[影]

立法院長蘇嘉全17日敲槌、宣布三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法那一刻，院外雨已停止並出現太陽，在外守候的4萬名群眾也同時歡呼「婚姻平權、亞洲第一」長達1分鐘時間，前來參與的高中生搖旗吶喊，開心見證歷史性一刻。中央社記者施宗暉攝 108年5月17日

（中央社台北17日綜合外電報導）立法院通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家，引起國外媒體即時新聞關注。

美國有線電視新聞網（CNN）即時新聞以「台灣通過同性婚姻法案，成為亞洲首例」為標題報導。

亞洲新聞台（Channel News Asia）網站標題「台灣國會通過同性婚姻」；香港01網站標題「亞洲首地！台灣通過同婚法案 5月24日起同性伴侶可登記結婚」為題

日本讀賣新聞以標題「同性伴侶可結婚 台灣通過特別法」報導；日本每日新聞標題為「台灣通過同性婚姻法 亞洲第一」；日本時事通信社以「台灣承認同性婚姻 亞洲第一」為標題報導。

在三讀通過前，美國「紐約時報」（NYT）就先以「台灣立法院考慮通過亞洲首部同性婚姻法」為標題進行報導。

英國廣播公司（BBC）的標題為「台灣同性婚姻：國會將同性婚姻合法化」；德國之聲（DW）則為「台灣拚同婚立法 逾四萬支持者雨中聲援」。（譯者：葉俐緯、黃名璽/核稿：陳亦偉）1080517