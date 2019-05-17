同婚專法三讀 綠委：持續努力與社會對話

（中央社記者陳俊華、范正祥、溫貴香台北17日電）立法院今天三讀通過同婚專法。民進黨立委蕭美琴說，未來要努力與社會對話，請多元性別族群孩子勇敢做自己。

台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記；在親子關係部分則準用民法，採「繼親收養」，即當事人可收養另一方的親生子女。

民進黨立委蕭美琴在法案三讀後發言表示，今天能跟大家一起努力看到這部法通過，百感交集，歷史會記錄這一天、記錄各位的勇氣與堅持，包含在立法院外淋雨、日曬的同志朋友，及祁家威先生。立法院這些年推動過程中，對於同志因資訊、誤解造成的打壓，她真的能感同身受。

蕭美琴說，今天法律通過後，讓同志朋友可以出來看見彩虹、看見陽光，像每個國人一樣享有組成自己家庭的權利；未來還有許多社會對話、溝通要持續努力，對於多元性別族群孩子，「不要怕、不要躲藏，因為你們不孤單，我們會跟你們在一起」，請勇敢做自己，每個人都值得被愛。

國民黨立委許毓仁說，這是一條很難走的路，步步艱辛、傷痕累累，感謝每位為同運付出的人，每位都是英雄。也感謝在第2、4關鍵條文挺身而出的國民黨立委，「讓我不至於孤單」，大家一起做了一件了不起的事、做了正確的事。即使將來不能繼續在立法院，但在這個重要決定上，一起在立法院為國民黨留下一絲多元的聲音。

時代力量立委林昶佐表示，「恭喜大家，我們一起做到了！」預祝大家新婚愉快，台灣成為亞洲第一同婚合法國家，驕傲是屬於所有台灣人的，身為立委要對同志朋友說聲抱歉，大家久等、受委屈了；請大家放心、開心去結婚，跟社會溝通是立委的責任。

民主進步黨主席卓榮泰下午發布新聞稿表示，對辛苦審查、投下關鍵支持一票的民進黨立委，中央黨部表達肯定與感謝。

卓榮泰也在臉書發文表示，大家的智慧和努力有了一些成果，希望這部「具備婚姻內涵」、「專法形式」與「社會可接受的名稱」的法案，讓世界看見台灣，也讓年輕人、宗教界與年長者的看法都能被兼容。（編輯：黃國倫）1080517